Lý do Việt Nam sẽ không 'phong sát' đối với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức

Tại cùng sự kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị khán giả, báo chí và giới truyền thông đánh giá là trò lố khi tự nhận mình là “vua”. Dù gặp nhiều ồn ào về phát ngôn phản cảm, chiêu trò PR, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng hay bất kỳ nghệ sĩ nào ở Việt Nam cũng không bị cấm sóng. Họ dễ dàng xuất hiện trên mạng xã hội, chương trình truyền hình, sân khấu nếu đạt được thỏa thuận với nhà sản xuất, nhà phát hành.

Theo thông tin từ Zing, thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ vướng vào các lùm xùm cá nhân, phát ngôn gây tranh cãi. Tại một sự kiện ra mắt dự án phim, Trấn Thành bị chỉ trích khi phát ngôn “Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông sáng nay (5/5), ông Lê Quang Tự Do-Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử, cho biết, tại một số nước như Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp như “phong sát”, "cấm sóng" nghệ sỹ có vi phạm về pháp luật, đạo đức lối sống hay thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, Việt Nam không áp dụng các biện pháp này.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không dùng các biện pháp “phong sát” hay “cấm sóng” với nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, giải thích nguyên nhân, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết ở Việt Nam, để cấm một hoạt động của công dân thì cần có văn bản pháp luật quy định. Do đó, chưa thể nói đến việc “cấm sóng” hay “cấm xuất hiện” trên mạng hay trên truyền thông.

Ông Tự Do cho biết, lưu ý rằng đây là việc làm trên tinh thần đồng thuận, tự nguyện, không bắt buộc. Đồng thời, có thể sử dụng từ "hạn chế hình ảnh" như một quy định mềm, vận động cơ quan báo chí, các nhà sản xuất chung tay với nhà nước trong việc làm sạch môi trường nghệ thuật biểu diễn bằng cách không mời các nghệ sĩ vi phạm bộ quy tắc mà Bộ Văn hóa đã ban hành.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Bộ TTTT và Bộ VHTTDL đã thống nhất không dùng từ "phong sát" mà sử dụng từ "hạn chế hình ảnh" - Ảnh: Báo Tiền Phong

Về quy tắc cụ thể với các nghệ sĩ, đại diện Cục PTTH&TTĐT cho biết đây là vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, quản lý nghệ sĩ và hoạt động biểu diễn hiện, Bộ TTTT có vai trò phối hợp trong các vấn đề liên quan đến môi trường mạng.

Đối với vấn đề việc kiểm soát nội dung độc hại trên môi trường mạng, đại diện Bộ TTTT cho biết đã gửi công văn, kế hoạch kiểm tra TikTok đến các Bộ, ngành liên quan để cử người tham gia. Đến nay, Bộ TTTT đã hoàn thành đề cương kiểm tra và đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp tại TikTok Việt Nam từ 15/5 đến cuối tháng.