Hoàng Hường lên tiếng khi được dân mạng hỏi 'Cô Ngọc Béo mất rồi, chị đi dự đám tang chưa?'

Tin tức giải trí 12/04/2023 10:03

Thông tin nữ tiktoker Ngọc Béo đột ngột qua đời tối 11/4 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Vào ngày 11/4, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nữ TikToker Ngọc Béo đã qua đời. Cụ thể, fanpage chính thức của Ngọc Béo đã đăng tải thông tin này kèm hình ảnh di ảnh của nữ TikToker, thông báo cô đã qua đời ở t.uổi 41 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Cụ thể, nữ TikToker qua đời vì bệnh ung thư gan. “Bà nội con bị ung thư gan cô bác ạ. Cô bác cùng cầu nguyện cho bà con ở nơi xa được an nghỉ nha” - fanpage của Cô Ngọc Béo đăng tải ảnh cháu nội và viết.

Hoàng Hường lên tiếng khi được dân mạng hỏi 'Cô Ngọc Béo mất rồi, chị đi dự đám tang chưa?' - Ảnh 1
TikToker Ngọc Béo mất vì bệnh ung thư gan - Ảnh: FBNV

Trong khi đó, động thái mới của Hoàng Hường cũng khiến đông đảo dân tình quan tâm.Cũng trong tối 11/4, Hoàng Hường vẫn đăng video và mở  livestream trên TikTok như bình thường. Ngay sau đó, không ít người vào để lại chia sẻ về việc Ngọc Béo qua đời như: “Không đi đám cô Ngọc à”, “Cô Ngọc mất rồi”... 

Song, khi mọi người nhắc về việc Cô Ngọc Béo, Hoàng Hường không phản hồi cụ thể, cô chỉ nói: “Mọi người tôn trọng mình và người còn lại thì nên biết bình luận như thế nào giúp mình. Mình học cách tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình”. Sau đó, cô cũng chủ động hạn chế phần bình luận dưới các bài đăng và livestream của mình. 

Hoàng Hường lên tiếng khi được dân mạng hỏi 'Cô Ngọc Béo mất rồi, chị đi dự đám tang chưa?' - Ảnh 2
Nhiều người vào để lại chia sẻ về việc Ngọc Béo qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Béo được biết đến là một TikToker có tiếng với hơn 182 nghìn người theo dõi. Cô từng có thời gian khá nổi trên nền tảng với những clip quảng cáo salon làm tóc và sau đó được Hoàng Hường mời về hợp tác làm truyền thông cho các sản phẩm và chuỗi nha khoa Hoàng Hường. Thời gian gần đây, Ngọc thường chia sẻ về cuộc sống hàng cũng như các video mukbang.

Bên cạnh việc chia sẻ về những đoạn clip về cuộc sống thường nhật, cô Ngọc Béo biết đến với lùm xùm với những màn đại chiến với Hoàng Hường trên mạng xã hội vào năm 2022. Nguyên nhân bắt nguồn đến việc Cô Ngọc Béo và Hoàng Hương mâu thuẫn xuất phát điểm từ lúc bé Phúng Phính trên Hà Giang (Mùa Thị Dua) nổi tiếng và được Hoàng Hường nhắm đến mời về làm mẫu độc quyền để hợp tác làm truyền thông.

Hoàng Hường lên tiếng khi được dân mạng hỏi 'Cô Ngọc Béo mất rồi, chị đi dự đám tang chưa?' - Ảnh 3
Cô từng có thời gian khá nổi trên nền tảng với những clip quảng cáo salon làm tóc và sau đó được Hoàng Hường mời về hợp tác làm truyền thông cho các sản phẩm và chuỗi nha khoa Hoàng Hường - Ảnh: FBNV

Lúc này khi thấy Hoàng Hường có vẻ bắt đầu lơ mình, cô Ngọc Béo có phần hờn dỗi rồi bỏ làm. Cũng không lâu sau đó, Cô Ngọc Béo úp úp mở mở về câu chuyện “cơm không lành canh không ngọt” với Hoàng Hường. Sau đó, Hoàng Hường cho rằng cô Ngọc Béo chỉ là một người làm thuê cho mình nhưng lại đang lầm tưởng vị trí bản thân của mình. Thậm chí, Hoàng Hường còn cho rằng Ngọc Béo không có trình độ học vấn, không biết chữ, không tài năng nhưng khi làm việc với mình, Ngọc Béo được mình trả cho mức lương 3 triệu một ngày.

Cũng chính lúc này, cô Ngọc Béo đã chính thức quay xe và công khai những bí mật cùng những uẩn khúc lúc nữ Tiktoker đi làm việc cho Hoàng Hường.

Phản ứng 'gây sốc' của Hoàng Hường sau khi nghe tin TikToker Ngọc Béo qua đời

Phản ứng 'gây sốc' của Hoàng Hường sau khi nghe tin TikToker Ngọc Béo qua đời

Vào tối ngày 11/4, TikToker Ngọc Béo qua đời khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng, đặc biệt nhiều người quan tâm đến động thái của Hoàng Hường khi cả hai từng có màn "đối đầu" trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Hoàng Hường Ngọc Béo Hoàng Hường - Ngọc Béo

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