Ngay khi tin buồn lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng lên tục gọi tên Hoàng Hường bởi trước đó không lâu, cô Ngọc Béo hợp tác với Hoàng Hường làm các clip ăn uống giải trí , đi Hà Giang cùng nhau,...

Chiều tối ngày 11/4, mạng xã hội bàng hoàng thương tiếc trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo (41 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư. Thông tin này cũng được chia sẻ trên fanpage chính thức của Ngọc Béo. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ lẫn những người không quen biết đều gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn này phải kể đến lúc bé Phúng Phính trên Hà Giang (Mùa Thị Dua) nổi tiếng và được Hoàng Hường nhắm đến mời về làm mẫu độc quyền để hợp tác làm truyền thông. Lúc này khi thấy Hoàng Hường có vẻ bắt đầu lơ mình, cô Ngọc hờn dỗi rồi bỏ làm và đăng video up mở chuyện của mình với Hoàng Hường.

Tên tuổi của nữ Tiktoker từ đó cũng được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, chỉ gắn bó sau một thời gian ngắn, cả hai bên ngừng hợp tác. Sau đó là chuỗi drama dài bốc phốt nhau trên mạng xã hội.

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn này phải kể đến lúc Hoàng Hường lên Hà Giang mời bé Phúng Phính về làm mẫu độc quyền để hợp tác làm truyền thông - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm, Hoàng Hường bất ngờ đáp trả cô Ngọc Béo và khẳng định, cô Ngọc Béo chỉ là một người làm thuê cho mình nhưng lại đang lầm tưởng vị trí. Khi nghe những lời Hoàng Hường nói về mình như vậy, cô Ngọc Béo đã chính thức quay xe và công khai những bí mật uẩn khúc lúc đi làm.



Cô Ngọc Béo công khai những bí mật uẩn khúc lúc đi làm cho Hoàng Hường - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, cô Ngọc tiết lộ mọi video giữa cô và Hoàng Hường cùng quay rồi up lên đều có kịch bản và cố tình dàn dựng để tạo drama. Ngoài ra, việc Hoàng Hường làm từ thiện đem quần áo, giày dép, gạo nước… lên vùng cao chỉ để làm màu, quảng cáo cho thương hiệu của mình, còn tặng quà giày dép thì chỉ tặng khoảng 10 bé hoàn cảnh trong vùng đó để quay video về up lên, sau đó thì lại mang về hết.

Cô Ngọc tiết lộ mọi video giữa cô và Hoàng Hường cùng quay rồi up lên đều có kịch bản và cố tình dàn dựng để tạo drama - Ảnh: Internet

Vụ cái giường cô Ngọc ngồi lên bị sập cũng là do Hoàng Hường chỉ đạo nhân viên cố tình làm giường bị lung lay trước rồi mới để cho cô Ngọc ngồi lên để diễn, từng bữa ăn mà cô Ngọc ăn đều là sắp đặt để có cái đăng lên. Bộ răng sứ mà Hoàng Hường hứa tặng cũng là trừ vào tiền lương chứ không hề miễn phí như lời Hoàng Hường nịnh nọt mời gọi cô Ngọc.

Bên cạnh đó cô Ngọc Béo cũng khẳng định bản thân cô không nhận được đủ số tiền 3 triệu/ ngày khi làm việc với Hoàng Hường. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hợp tác, cô chỉ nhận được khoảng 50 triệu tiền công.

Hình ảnh dám tang của cô Ngọc béo - Ảnh: Internet

Dù chưa rõ ai đúng ai sai nhưng những cuộc đấu tố giữa 2 bên luôn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hiện tại, những ồn ào này một lần nữa được khơi dậy và dân tình bàn tán xôn xao.

Tiktoker Cô Ngọc Béo tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, là một Tiktoker được nhiều người biết đến với 182 nghìn người theo dõi. Nữ TikToker được cư dân mạng biết đến rộng rãi từ những clip quảng cáo salon làm tóc.