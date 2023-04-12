Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơi vui đùa trong đám tang, không biết bà đã ra đi mãi mãi

Tin tức giải trí 12/04/2023 08:10

Hình ảnh cháu nội của cô Ngọc Béo ngây thơ chơi đùa trong đám tang khiến nhiều người khỏi xúc động.

Chiều tối 11/4, cõi mạng bàng hoàng trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo qua đời. Cô ra đi ở tuổi 41 vì ung thư gan. Thông tin ngay khi được chia sẻ khiến nhiều người thân cận lẫn những người không quen biết đều không khỏi nghẹn ngào, xót xa. Đông đảo người thân, bạn bè đã gửi lời chia buồn đến gia dình Cô Ngọc Béo.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơi vui đùa trong đám tang, không biết bà đã ra đi mãi mãi - Ảnh 1
Thông tin ngay khi được chia sẻ khiến nhiều người thân cận lẫn những người không quen biết đều không khỏi nghẹn ngào, xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của nữ TikToker cũng tiếp tục chia sẻ đoạn clip cháu nội 2 tuổi thẩn thờ, ngây thơ vui đùa trong đám tang của bà mà không biết bà nội đã ra đi mãi mãi. Đặc biệt, dòng trạng thái được đính kèm theo đoạn clip khiến netizen không kìm được xúc động.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơi vui đùa trong đám tang, không biết bà đã ra đi mãi mãi - Ảnh 2
Cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơ không biết bà đã ra đi mãi mãi - Ảnh: Cắt từ clip

"Bà nội ơi, con chỉ mới là đứa trẻ lên 2, hôm nay con vẫn tươi cười, vẫn vui đùa như những ngày còn nội. Không biết sau này khi con lớn con gọi ai là nội bây giờ, nội ơi".

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơi vui đùa trong đám tang, không biết bà đã ra đi mãi mãi - Ảnh 3
Đoạn clip kèm dòng trạng thái xúc động: 'Không biết sau này khi con lớn con gọi ai là nội bây giờ, nội ơi' - Ảnh: Cắt từ clip

Đám tang của Cô Ngọc Béo được tổ chức tại quê nhà, mọi thông tin liên quan sẽ được cập nhật và thông báo trên fanpage chính thức. Được biết Tiktoker Cô Ngọc Béo tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, là một Tiktoker được nhiều người biết đến với 182 nghìn người theo dõi.

Nghẹn ngào khoảnh khắc cháu nội 2 tuổi của cô Ngọc Béo ngây thơi vui đùa trong đám tang, không biết bà đã ra đi mãi mãi - Ảnh 4
Hình ảnh trong đám tang TikToker Cô Ngọc Béo - Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Béo được biết đến nhiều hơn khi hợp tác với Hoàng Hường và xảy ra những vụ tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội.

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa!

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa!

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ TikToker xấu số.

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