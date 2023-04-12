Chiều tối 11/4, cõi mạng bàng hoàng trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo qua đời. Cô ra đi ở tuổi 41 vì ung thư gan. Thông tin ngay khi được chia sẻ khiến nhiều người thân cận lẫn những người không quen biết đều không khỏi nghẹn ngào, xót xa. Đông đảo người thân, bạn bè đã gửi lời chia buồn đến gia dình Cô Ngọc Béo.

Thông tin ngay khi được chia sẻ khiến nhiều người thân cận lẫn những người không quen biết đều không khỏi nghẹn ngào, xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang Fanpage chính thức của nữ TikToker cũng tiếp tục chia sẻ đoạn clip cháu nội 2 tuổi thẩn thờ, ngây thơ vui đùa trong đám tang của bà mà không biết bà nội đã ra đi mãi mãi. Đặc biệt, dòng trạng thái được đính kèm theo đoạn clip khiến netizen không kìm được xúc động.