Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa!

Tin tức giải trí 11/04/2023 22:07

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ TikToker xấu số.

Cô Ngọc Béo - tên thật là Tạ Thị Ngọc từng nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với những clip quảng cáo cho nha khoa Hoàng Hường. Sau hợp tác truyền thông, Ngọc Béo và Hoàng Hường liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội. 

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 1
Hình ảnh đám tang của cô Ngọc béo được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng, thương xót trước thông tin cô Ngọc Béo đột ngột qua đời ở tuổi 41. Theo như bạn bè thân cận xác nhận, tiktoker Ngọc Béo mắc bệnh ung thu gan quái ác. Trên trang cá nhân bạn bè và người thân của Tạ Thị Ngọc cũng chia sẻ hình ảnh đám tang của cô được tổ chức tại nhà riêng.

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 2
Trên trang cá nhân bạn bè và người thân của Tạ Thị Ngọc cũng chia sẻ tin buồn này - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ TikToker xấu số. Trước đó chỉ vài tháng, cô Ngọc Béo vẫn còn livestream ăn uống mukbang trên mạng. Cô gây sốt khi ăn mâm cua hoàng đế, rổ trứng vịt lộn, con heo quay, và nhiều loại món ăn khác. Tuy nhiên, việc ăn uống quá độ sẽ gây hại cho sức khoẻ và đó có lẽ là một trong những là lý do mà cô đã qua đời đột ngột vì căn bệnh ung thư. 

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 3
Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 5
Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời vì bệnh ung thư - Ảnh: chụp màn hình

Trước đây, Ngọc Béo từng hợp tác với Hoàng Hường và xảy ra những vụ tranh cãi không đáng có. Đỉnh điểm, Hoàng Hường từng chia sẻ Ngọc Béo là một người tốt tính nhưng bị một cái nhược điểm là quá tin người. Hoàng Hường còn chê bai Ngọc Béo không có trình độ học vấn, không biết chữ, không tài năng nhưng khi làm với Hoàng Hường thì được trả lương rất cao phải đến 3 triệu đồng/ ngày. Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 6

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa! - Ảnh 7
Một người bạn khác cũng xác nhận thông tin cô Ngọc Béo qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hoàng Hường cho biết cô và Ngọc Béo thực chất chỉ là mối quan hệ làm ăn, trả lương đầy đủ nên Hoàng Hường có quyền sử dụng hình ảnh của nữ TikToker. Không chỉ thế, sau khi rơi vào ồn ào, Hoàng Hường còn "phốt" thành viên gia đình của Tạ Thị Ngọc là có một người chị gái rất xấu tính, chuyên đi nói xấu Hoàng Hường nên đã xảy ra tranh cãi.

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