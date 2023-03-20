Vụ bà Hoàng Hường gọi trẻ em trên dốc Thẩm Mã là ăn xin: Công an vào cuộc

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang xác minh để xử lý đơn tố cáo bà Hoàng Hường gọi những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ tại dốc Thẩm Mã (Hà Giang) là "những người ăn xin".

Theo thông tin báo Tri Thức và Cuộc Sống, Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Giang (Sở VH-TT-DL) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M. (trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về việc bà Hoàng Thị Hường là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang đến Công an tỉnh Hà Giang. Trước đó, trong lần livestream ngày 6/2, trên TikTok, bà Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, gọi họ là "những người ăn xin".

Bà Hoàng Hường Liên quan đến sự việc trên, chiều 20/3, vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý. Liên quan đến sự việc trên, chiều 20.3, đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, cho biết đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.

"Có 2 tình huống xảy ra, nếu hành vi của Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì chúng tôi sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của Hoàng Hường về Hà Nội mới thực hiện thì lực lượng chức năng Hà Nội sẽ xử lý", đại tá Phan Huy Ngọc nói. Trước đó, vào tháng 11.2022, bà Hoàng Hường từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là "cám lợn" với thái độ cười cợt. Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận đã phản ứng gay gắt với phát ngôn này của bà Hoàng Hường. Bà Hoàng Hường gọi món ăn mèn mén là "cám lợn" Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội. Bà Hoàng Hường nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng... Ngày 13.4.2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.

Nghi vấn chồng đánh vợ tử vong rồi chở xác về quê vội vã lo hậu sự Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nghi vấn chồng đánh vợ tử vong, rồi đi trình báo gặp tai nạn lao động.

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