Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nghi vấn chồng đánh vợ tử vong, rồi đi trình báo gặp tai nạn lao động.

Theo thông tin báo VTC.News, trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1991, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) ngày 20/3. Trong đơn, gia đình nghi vấn chị Th. bị chồng là Lê Anh Sơn (SN 1986) đánh dẫn đến tử vong.

Rạng sáng cùng ngày, gia đình phát hiện Lê Anh Sơn chở vợ là chị Thuận từ Quảng Trị về quê trong trạng thái chị này đã tử vong. Báo với gia đình, Sơn cho biết, chiều ngày 19/3, trong lúc đang lao động tại một công trường xây dựng tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị, chị Thuận chẳng may bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong sau đó. Sơn đã chở thi thể vợ về quê ngay trong đêm và hối thúc gia đình lo hậu sự cho người xấu số.

Lê Anh Sơn sát hại vợ, sau đó chở hơn 250km về quê làm hậu sự để che giấu hành vi phạm tội (Ảnh minh họa).

Dẫn nguồn tin báo Công An Nhân Dân online, trước thông tin này, Công an huyện Can Lộc đã tiến hành làm việc với Lê Anh Sơn. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại công trình ở Quảng Trị. Khoảng 18h30, ngày 19/3, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Lúc này, Sơn có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sơn đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và tổ chức làm lễ tang.

Hiện Công an Can Lộc đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xác minh sự việc.

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