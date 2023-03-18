Huế: Thuê ôsin qua mạng xã hội, nữ chủ nhà mất gần 14.000 USD thật

Người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị đối tượng làm nghề giúp việc được thuê qua mạng lấy cắp gần 14.000 USD cùng 1 lắc vàng.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, ngày 18/3, Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đấu tranh, làm rõ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Thị Lệ T. (SN 1994), trú tại tỉnh Quảng Trị. Điều đáng nói đây là đối tượng được chủ nhà thuê giúp việc thông qua mạng xã hội.

Tại thời điểm trình báo, đối tượng nghi vấn được xác định là người giúp việc mà chị C., thuê qua mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, chị C., không rõ tên tuổi, địa chỉ cư trú của đối tượng.

Công an bắt giữ đối tượng Phạm Thị Lệ T.

Công an TP Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau 6 giờ gây án, đối tượng T., đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Hiện trường nơi nạn nhân bị đối tượng T. lấy trộm tài sản.

Theo thông tin báo Người Đưa Tin, tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu, đối tượng T. khai nhận, vào khoảng 15h ngày 9/3, khi T. đi lên phòng ngủ ở tầng 2 để lấy áo quần thì thấy có một túi xách đựng tiền và vàng để sơ hở trong thùng giấy.

Nổi lòng tham, T. đã lấy số tiền 13.900 USD và 1 lắc tay kim loại màu vàng của chị C.. Sau khi lấy trộm được tài sản, T. liền bỏ trốn vào Tp.Đà Nẵng rồi bán toàn bộ số USD lấy trộm được.

"Vụ việc là bài học cảnh giác cho mọi người khi thuê người giúp việc, đặc biệt phải nắm rõ địa chỉ, tên tuổi, lai lịch rõ ràng; đồng thời luôn nâng cao tinh thần tự bảo vệ tài sản, không tạo cơ hội cho kẻ gian gây án", Công an Tp.Huế cho biết thêm.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kỷ luật 9 nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh nữ sinh lớp 8 dã man Thời gian trước trên mạng xã hội Facebook lan truyền 2 đoạn clip ghi cảnh nhóm nữ sinh dùng mũ bảo hiểm vây đánh một nữ sinh, xung quanh có nhiều tiếng reo hò.

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