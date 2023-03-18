Kịp thời cứu 4 ngư dân Nghệ An trong sự cố chìm tàu

Đời sống 18/03/2023 17:15

Thông tin từ chính quyền xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá ngoài biển.

 

Theo thông tin báo Vietnam.net, chiều 18/3, Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) Nguyễn Viết Mãn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm tàu cá ngoài biển.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, chính quyền xã nhận được tin tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Định (trú xã Diễn Bích) gặp nạn, chìm tàu khi đang khai thác thuỷ sản.

Chính quyền xã Diễn Bích báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu cùng các lực lượng chức năng để phối hợp cứu nạn, cứu hộ.

Kịp thời cứu 4 ngư dân Nghệ An trong sự cố chìm tàu - Ảnh 1
Xuồng cứu hộ tiếp cận tàu cá để cứu các ngư dân. Ảnh: CSCC

Sau khi nhận được tin báo, xã Diễn Bích đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu, Phòng NN & PTNT huyện, Trạm kiểm soát Lạch Vạn và Đồn Biên phòng Diễn Thành biết để phối hợp cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin Báo Nghệ An, đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ tiếp cận được tàu cá gặp nạn, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn; đặc biệt, nhanh chóng sơ cứu cho chủ tàu Nguyễn Văn Định bị gãy tay và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kịp thời cứu 4 ngư dân Nghệ An trong sự cố chìm tàu - Ảnh 2
Lực lượng chức năng sơ cứu các ngư dân gặp nạn ngoài biển. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Hiện sức khoẻ của 4 thuyền viên trên tàu ổn định. Tuy nhiên, tàu cá này đã bị thiệt hại hoàn toàn, giá trị của tàu thời điểm mới đóng khoảng 1 tỷ đồng. Đây là mất mát rất lớn đối với ngư dân trên địa bàn. Trước mắt, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình, sau đó sẽ kêu gọi để có phương án hỗ trợ các ngư dân sớm ổn định cuộc sống.

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