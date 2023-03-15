Tiền Giang: Nữ sinh lớp 8 tạo Facebook ảo vu khống thầy giáo ‘gạ tình’

Do T.T.A có mâu thuẫn ở lớp với giáo viên âm nhạc nên nữ sinh này đã tạo một tài khoản Facebook giả là Facebook của thầy nhắn tin "gạ tình", "gạ" quan hệ tình dục mình.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 15/3, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh hiệu trưởng Trường THCS X.D (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết trường vừa gửi báo cáo vụ việc đến Phòng giáo dục TP Mỹ Tho và cơ quan chức năng về việc một nữ sinh khối 8 của trường vu khống thầy giáo bộ môn “gạ tình” mình.

Trường THCS X.D nơi xảy ra vụ việc (Báo điện tử Pháp luật Việt Nam)

Theo báo cáo của trường THCS X.D, trưa 14/3, nhà trường nhận được thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh chụp màn hình tin nhắn Messenger trao đổi giữa nữ sinh T.T.A học sinh lớp 8 của trường với 1 tài khoản Facebook được cho là của thầy N.S.H giáo viên bộ môn âm nhạc.

Cụ thể nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề thầy N.S.H gạ tình T.T.A và sau đó quan hệ tình dục với nữ sinh này. Thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, nhiều phụ huynh bức xúc đề nghị nhà trường làm rõ.

Bài đăng xin lỗi của T.T.A. (Ảnh: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam)

Theo thông tin Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, chiều 14/3, nhà trường đã phát hiện sự việc trên nên mời phụ huynh của em T.A đến trường làm rõ vụ việc. Thầy H cũng tham dự buổi làm việc. Bước đầu, em A thừa nhận toàn bộ việc làm sai trái của mình và nhận khuyết điểm trước nhà trường, thầy H.

Cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quang Trí – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc.

“Nữ sinh này mới học lớp 8 nên chưa nhận thức được hành vi của mình. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để có hướng xử lý hài hòa, nếu không ảnh hưởng đến tương lai của em này. Sau khi làm việc với nhà trường, nữ sinh đã xin lỗi thầy H. và đăng bài lên Facebook đính chính vụ việc”, ông Trí nói.

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