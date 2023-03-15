Tạm đình chỉ cơ sở có bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm

Lực lượng chức năng TP Từ Sơn đã phối hợp chỉ đạo tạm đình chỉ cơ sở của Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An trên địa bàn phường để làm rõ vụ việc bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm.
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Liên quan đến vụ 2 bảo mẫu ở Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An (P.Đình Bảng) đè một em học sinh nhỏ ra đất để ép ăn cơm, gây xôn xao dư luận, ngày 14.3, chính quyền P.Đình Bảng đã lập đoàn kiểm tra đến trung tâm này xác minh, làm rõ.
Theo thông tin báo VOV, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Từ Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xác minh thông tin trẻ bị bảo mẫu đè ngửa, ép ăn cơm; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh 2 bảo mẫu đè một em học sinh nhỏ ra đất để ép ăn cơm, gây xôn xao dư luận.
Qua kiểm tra tại cơ sở, đoàn kiểm tra xác định đoạn clip đó được ghi tại Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An vào tháng 11.2022. Chủ cơ sở này là bà Dương Thị Sim (29 tuổi, trú xã Phù Đổng, H.Gia Lâm, Hà Nội).
Theo thông tin báo Thanh Niên, lực lượng chức năng cũng đã làm việc với bà Dương Thị Sim chủ cơ sở giáo dục đặc biệt Tâm An và anh Vi Văn Ba (SN 1994, thường trú tại Bản Đồng Thắng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).
Tại buổi làm việc, anh Ba xác nhận cháu bé trong đoạn clip là con trai anh sinh năm 2019, bị tự kỷ, chậm nói, kém ăn được gửi tại trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022. Anh rất bức xúc khi hình ảnh của con mình bị đưa lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tâm lý của gia đình. Anh không yêu cầu truy cứu trách nhiệm, hành vi của bà Nguyễn Thị Ngọc.
Khai nhận với đoàn công tác, bà Ngọc cho biết, hành vi giữ cháu Đ. để cho ăn cơm trong đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội là do chị Giang (không rõ họ, tên, địa chỉ thường trú, được bà Sim thuê làm quản lý) trực tiếp chỉ đạo bà và ông Chiến thực hiện.
Khi đó, bà Ngọc có biết việc chị Giang đứng quay clip lại nhưng bà không quan tâm đến việc mình bị quay.
Cũng tại buổi làm việc, chủ cơ sở Tâm An chỉ cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và chưa cung cấp được thêm giấy tờ hay chứng chỉ nghiệp vụ về giáo dục nào khác. Vì vậy, UBND P.Đình Bảng đã yêu cầu bà Sim dừng mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt do trung tâm đang thực hiện tại 2 cơ sở trên địa bàn phường.