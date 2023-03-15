Lời khai của bảo mẫu banh miệng, đè cháu bé bắt nuốt cơm ở Bắc Ninh

Xã hội 15/03/2023 06:45

Người được xác minh có hành vi đè cháu bé để đút cơm là bà Nguyễn Thị Ngọc của Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An (phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh).

Theo thông tin từ Zing, vào tối ngày 14/3, UBND phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có báo cáo ban đầu về vụ 2 bảo mẫu đè bé trai, bịt mũi để nhồi cơm xảy ra tại Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An nằm trên địa bàn.

Người được xác minh có hành vi đè cháu bé để đút cơm là bà Nguyễn Thị Ngọc của Trung tâm giáo dục đặc biệt Tâm An (phường Đình Bảng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh). Còn cháu bé bị đè xuống sàn nhà, bắt ăn cơm là cháu Vi Hải Đ. (SN 2019, là trẻ tự kỷ, chậm nói).

Làm việc với lực lượng chức năng của phường Đình Bảng ngày 14/3, bà Nguyễn Thị Ngọc cho biết, đoạn clip trên là do chị Giang (không rõ họ, năm sinh, địa chỉ thường trú) khi đó đang được bà Dương Thị Sim - chủ cơ cở giáo dục đặc biệt Tâm An thuê làm quản lý cơ sở tại khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng trực tiếp chỉ đạo bà Ngọc và anh Chiến (giáo viên của cơ sở đã nghỉ việc) thực hiện hành vi giữ cháu Đ. và cho ăn cơm. Đồng thời bà Ngọc cho biết sự việc đã diễn ra vào khoảng tháng 11/2022. 

Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với bà Dương Thị Sim (SN 1994, trú tại xóm Dâu, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội), chủ cơ sở giáo dục đặc biệt Tâm An và anh Vi Văn Ba (SN 1994, thường trú tại Bản Đồng Thắng, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Lời khai của bảo mẫu banh miệng, đè cháu bé bắt nuốt cơm ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Bé trai bị 2 bảo mẫu đè lên người, ép ăn cơm - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ VTC News, cũng tại buổi làm việc, anh Ba xác nhận cháu bé trong đoạn clip là con trai anh sinh năm 2019, bị tự kỷ, chậm nói, kém ăn được gửi tại trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt Tâm An từ tháng 6/2022. Anh rất bức xúc khi hình ảnh của con mình bị đưa lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tâm lý của gia đình. Anh không yêu cầu truy cứu trách nhiệm, hành vi của bà Nguyễn Thị Ngọc.

Lực lượng chức năng và UBND phường Đình Bảng, TP Từ Sơn yêu cầu bà Dương Thị Sim - chủ cơ sở giáo dục Tâm An - dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt do trung tâm đang thực hiện tại hai cơ sở trên địa bàn phường Đình Bảng. Hiện 1 cơ sở có giấy phép hoạt động, 1 cơ sở chưa được cấp phép.

Đồng thời UBND phường Đình Bảng đề nghị UBND TP Từ Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong đoạn clip theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/3, UBND phường Đình Bảng nhận được thông tin đoạn clip quay lại cảnh bảo mẫu thực hiện hành vi đè cháu bé để đút cơm lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND phường quyết định thành lập đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Đình Bảng làm trưởng đoàn đến Trung Tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An làm việc, kiểm tra, xác minh thông tin nhằm làm sáng tỏ vụ việc và có biện pháp xử lý kịp thời.

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