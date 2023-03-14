Hiện trường vụ xe buýt tông vào quán ăn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội

Xã hội 14/03/2023 16:30

Vào trưa ngày 14/3, chiếc xe buýt 09A khi đang di chuyển trên đường Đội Cấn, đến khu vực số nhà 341 (Liễu Giai, Ba Đình) thì đâm vào một quán ăn bên đường.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng trưa ngày 14/3, chiếc xe buýt 09A khi đang di chuyển trên đường Đội Cấn, đến khu vực số nhà 341 (Liễu Giai, Ba Đình) thì đâm vào một quán ăn bên đường.

Ngoài ra, chủ căn nhà số 341 cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt điện, yêu cầu gia đình rời khỏi căn nhà do kết cấu bị ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ xe buýt tông vào quán ăn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hiện trường vụ xe buýt tông vào quán ăn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội - Ảnh 2
Chiếc xe buýt mất lái rồi đâm vào một quán ăn bên đường - Ảnh: Báo Dân Việt
Hiện trường vụ xe buýt tông vào quán ăn khiến 2 người bị thương nặng ở Hà Nội - Ảnh 3
 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, Thiếu tá Vũ Đình Mạnh – Phó trưởng Công an phường Liễu Giai cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chúng tôi có mặt ngay lập tức để bảo vệ hiện trường và gọi xe đưa người đi cấp cứu.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế mất lái, đâm trực diện vào quán ăn khiến 2 người bị thương", Thiếu tá Vũ Đình Mạnh chia sẻ

Tại hiện trường, lý do được tài xế đưa ra là tránh một em nhỏ trên đường khiến tài xế mất lái, đâm vào nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc

 

 

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