Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông in ảnh nhạy cảm của bạn gái, phát tán cho mọi người cùng xem

Đời sống 13/03/2023 20:00

Do mâu thuẫn tình cảm, La Văn Hương (SN 1974) in ảnh khỏa thân, nhạy cảm của bạn gái lên giấy A4 rồi đi rải cho mọi người cùng xem.

 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời Sống, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với La Văn Hương (SN1974; trú tại thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) về tội "Làm nhục người khác" quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hương.

Theo điều tra, Hương và chị B (SN 1990) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gần đây phát sinh mâu thuẫn. Ông ta do vậy in ảnh chị B khỏa thân và các nội dung có tính xúc phạm lên giấy A4, đi rải quanh khu vực người phụ nữ sinh sống.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông in ảnh nhạy cảm của bạn gái, phát tán cho mọi người cùng xem - Ảnh 1
La Văn Hương bị khởi tố vì in ảnh khỏa thân, làm nhục bạn gái. Ảnh: Công an Bắc Giang

Phát hiện những tờ giấy này, chị B làm đơn trình báo tới cơ quan công an và cho hay, những hình ảnh trên ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của mình.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm hình sự, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH phối hợp với Công an xã Tân Lập tiến hành xác minh.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định đối tượng La Văn Hương là người đã trực tiếp in các hình ảnh rải các tờ A4 có hình ảnh khỏa thân và nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị B. Tại Cơ quan Công an đối tượng Hương khai nhận, bản thân mình và chị B có quan hệ tình cảm, nhưng do mẫu thuẫn nên đối tượng Hương đã thực hiện hành vi nêu trên.

Theo Điều 155: "Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm". Nếu gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân hoặc làm nạn nhân tự sát có thể bị phạt tù đến 5 năm.

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