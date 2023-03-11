Quên tắt bếp nồi thịt kho làm cháy nhà 4 tầng ở TP Hồ Chí Minh

Tin nóng 11/03/2023 20:26

Nhiều người sống tại hẻm 563 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TP.HCM) hoảng loạn vì một người kho nồi thịt nhưng quên tắt bếp, gây cháy khiến khói bay mù mịt.

 

Theo thông tin báo Zing.news, vào khoảng 14 giờ ngày 11/3, người dân sống trong hẻm 563 đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hiện khói, kèm mùi khét phát ra tại một căn nhà 4 tầng đang khóa trái cửa trong hẻm này.

Quên tắt bếp nồi thịt kho làm cháy nhà 4 tầng ở TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Nhiều người trong khu phố một phen hoảng loạn vì một hộ kho thịt, quên tắt bếp. Ảnh: M.H.

Người dân không thể tiếp cận căn nhà dập lửa nên báo công an. Cơ quan chức năng phường 2 (quận 3) đã đến hiện trường tìm cách phá cửa khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 đã đến hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy đã được người dân và công an địa phương khống chế.

Chủ căn nhà cho biết hỏa hoạn xảy ra tại tầng trệt. Khu vực cháy đã cho một người khác thuê lại.

Nguyên nhân cháy được xác định do bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt. “Người thuê nhà đang kho nồi thịt nhưng quên tắt bếp. Người này khóa cửa ra khỏi nhà đi công việc”, chủ nhà cho biết.

 

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