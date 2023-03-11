Điều khiển xe mô tô băng qua đường ngang dân sinh, người đàn ông ở Quảng Bình bị tàu hỏa tông tử vong.

Dẫn từ nguồn tin báo An Toàn Giao Thông. Vn, theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 7h30 phút ngày 11/3, tại khu vực đường ngang dân sinh thuộc thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ TNGT đường sắt khiến 1 người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Toàn Giao Thông. Vn)

Vào thời điểm trên,ông Phan Văn Kh.57 tuổi, trú tại thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển xe máy biển kiểm soát 73F1-016.67 đi từ hướng Quốc lộ 1A băng qua đường sắt. do thiếu chú ý quan sát nên bị đoàn tàu di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm.

Do thiếu chú ý quan sát nên ông Kh. bị đoàn tàu di chuyển theo hướng Bắc - Nam đâm tử vong, xe máy bị tàu hỏa kéo văng ra hơn 100m.

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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