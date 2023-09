Bực tức vì bị đòi món nợ 300.000 đồng mượn chơi số đề, em rể cầm dao đuổi anh vợ nhưng bị đánh dẫn đến tử vong.

Theo thông tin báo Công Lý, ngày 11/3, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đen (sinh năm 1974, trú tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 9/3, Đen cùng anh ruột Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Dũng và em rể Trần Duy Thiện (sinh năm 1969) tổ chức nhậu tại nhà anh Sơn, thuộc ấp Long Hoà, xã Long Giang, huyện Chợ Mới.



Đối tượng Nguyễn Văn Đen tại thời điểm bị cơ quan chức năng tạm giữ sau khi đánh chết em rể. Ảnh: Vũ Tiến

Trong lúc nhậu, Thiện có mượn Đen 300 nghìn đồng để đánh số lô, số đề. Biết Thiện trúng số lô, đến khoảng 18h cùng ngày, Đen đòi lại số tiền Thiện đã mượn thì 2 anh em xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn.

Sau đó, Đen và Nguyễn Thị Mộng Thu (sinh sống như vợ chồng với Thiện tại nhà Thu) dìu về nhà nằm nghỉ.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường vụ anh rể đánh chết em vợ. Ảnh: Vũ Tiến

Khi về tới nhà, Thiện bực tức lấy dao đuổi theo Đen. Thấy Thiện cầm dao nên Đen khống chế tước lấy cây dao. Trong lúc giằng co, Thiện quơ tay khiến dao trúng mặt Đen làm chảy máu. Tức giận, Đen dùng tay đánh vào đầu Thiện một cái làm Thiện té ngã, rồi bỏ đi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Vũ Tiến

Một lúc sau, vợ Thiện phát hiện Thiện tím tái cơ thể nên truy hô. Đen cùng mọi người đến đưa Thiện đi cấp cứu, nhưng Thiện đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chợ Mới phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, xác minh làm rõ.

