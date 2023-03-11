Thừa Thiên - Huế: Cô gái trẻ chết thảm sau cú va chạm với xe tải

Tin nóng 11/03/2023 13:42

Cô gái 20 tuổi đi xe máy trên tuyến đường tỉnh lộ 11B (huyện Phong Điền) thì xảy ra va chạm với xe tải, chết tại chỗ.

 

Theo thông tin báo VTC.NEWS, trưa 11/3, lãnh đạo UBND xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người tử vong thương tâm.

Nạn nhân là chị T.T.P.U (SN 2003, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10h20 cùng ngày tại khu vực cầu Cháy, tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong Sơn. Thời điểm trên, ô tô tải mang biển kiểm soát 75H-005.96 do anh Trần Văn Long (SN 1991, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái đang chạy trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 75C1-209.xx của chị U.

Thừa Thiên - Huế: Cô gái trẻ chết thảm sau cú va chạm với xe tải - Ảnh 1
Lực lượng công an bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh T.X.N

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã Phong Sơn (huyện Phong Điền) nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tuyến tỉnh lộ 11B đi xã Phong Sơn được khai thác lưu thông đường bộ song song với đường công vụ vận chuyển vật liệu thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn nên xảy ra tình trạng xuống cấp.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Sơn, vừa qua cũng xảy ra một số vụ tự gây tai nạn. Hiện cao tốc Cam Lộ - La Sơn được hoàn thành, đơn vị thi công cao tốc cũng sắp sửa thi công hoàn trả lại tuyến đường.

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