Ngày 11/3, ngành chức năng huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đang làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị một nhóm thiếu nữ dùng nón bảo hiểm đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 11/3, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra vụ nữ sinh L.T.N.D (14 tuổi, lớp 8 trường Trung học cơ sở Phú Thịnh) bị nhóm bạn dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng. Bước đầu, công an xác định nhóm nữ hành hung D. có dấu hiệu hình sự tội “Cố ý gây thương tích”.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm thiếu nữ vây đánh bằng nón bảo hiểm. Nữ sinh bị đánh chỉ biết nằm xuống đường, ôm đầu khóc vì đau, liên tục xin tha nhưng nhóm này vẫn thay nhau dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm thiếu nữ dùng nón bảo hiểm đánh dã man. Ảnh: Chụp màn hình

Hai clip xuất hiện trên mạng xã hội được nhóm của T. quay lại. Hiện, gia đình của nữ sinh D. đã đến công an xã trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình làm thủ tục xử lý tin báo theo quy định, tiến hành điều tra, xác minh. Cơ quan công an đã kết hợp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường mời làm việc với nhóm khoảng 12 học sinh tham gia đánh nữ sinh D.

Bước đầu, Công an huyện Tam Bình xác định, có 12 nữ sinh tham gia đánh hội đồng D. và đa số là học sinh trường của THCS-THPT ở huyện Tam Bình. Người cầm đầu vụ việc là Vũ Phương T. (19 tuổi, ngụ phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Hiện, D. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh do bị thương ở đầu và tay. Cơ quan công an cũng đang chờ kết quả giám định thương tích của D. để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

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