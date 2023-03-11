Trong lúc leo trèo chơi đùa, 2 cháu bé đẩy cánh cổng sắt trước nhà, không may cánh cổng bung, đổ sập xuống và đè lên người.

Theo thông tin Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11-3, Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang tiến hành điều tra vụ tai nạn cánh cổng sắt đổ sập khiến một cháu bé tử vong, một cháu khác bị thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 9-3, tại căn nhà trọ cấp 4 của gia đình anh VVK (khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Thời điểm trên, cháu VGH (8 tuổi, con anh K) và cháu NTP (4 tuổi) trong lúc cùng nhau chơi đùa đã trèo lên cổng sắt trước nhà. ất ngờ cánh cổng bung khỏi đường ray sắt, đổ sập xuống đè lên người cả hai cháu.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra vụ cháu bé 4 tuổi bị cổng sắt đè tử vong (Ảnh: VTC.NEWS)

Nghe tiếng kêu mọi người trong nhà chạy ra nâng cổng sắt và đưa hai cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, P. đã tử vong sau đó, còn cháu H. bị gãy chân.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị đòi nợ 300.000 đồng, em rể cầm dao đuổi anh vợ và bị đánh ngược tử vong Bực tức vì bị đòi món nợ 300.000 đồng mượn chơi số đề, em rể cầm dao đuổi anh vợ nhưng bị đánh dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-ria-vung-tau-cong-an-dieu-tra-vu-cong-sat-bat-ngo-do-sap-hai-chau-be-thuong-vong-563521.html