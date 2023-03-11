Giải cứu bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ, cưỡng ép làm phục vụ trong quán karaoke

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em vào làm việc tại các quán karaoke.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vy Văn Sắc (SN 1999, ở phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), Phan Văn Ngân (SN 1992) và Lê Văn Quyên (SN1992), cùng ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Kạn nhận tin báo của bà T (SN 1991, ở xã Mường Mô, huyện Nặm Nhùn, tỉnh Lai Châu), về việc con gái là cháu L.T.A.P (SN 26/2/2010) bị giữ và cưỡng bức lao động tại thành phố Bắc Kạn.

Công an làm việc với đối tượng Phan Văn Ngân (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/3, công an đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Club Karaoke 1999, có địa chỉ tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn. Qua kiểm tra, phát hiện cháu P đang ở tại quán. Lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người dưới 16 tuổi (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 26/1 đến ngày 7/3, cháu P. đã bị dụ dỗ, lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke tại một số địa phương. Khi P. đang làm nhân viên phục vụ tại quán do Phan Văn Ngân quản lý (tại khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), bản thân P. có nhu cầu muốn chuyển làm việc nơi khác, Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên đã liên hệ với Vy Văn Sắc để chuyển giao P. từ Bắc Giang về quán Club Karaoke 1999 ở Bắc Kạn với số tiền 25 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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