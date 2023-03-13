Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ Nguyễn Văn Tình (SN 1978, trú thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin báo Vietnam.net, ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tình (SN 1978, ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/3 để bảo vệ ruộng lúa của gia đình không bị chuột cắn phá, đối tượng Tình đã sử dụng dây thép 1 ly giăng xung quanh ruộng lúa.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Tình dùng dây viễn thông có lõi đồng nối một đầu vào dây thép (không có vỏ bọc), một đầu vào phích cắm điện truyền dẫn điện để diệt chuột.

Đối tượng Tình tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Tuy nhiên, khi giăng dây điện Tình đã không làm biển, đèn cảnh báo, cũng không thông báo cho các hộ dân có ruộng xung quanh và chính quyền địa phương biết việc mình giăng dây điện.

Sau khi làm xong, Tình cũng không trông coi mà về nhà ngủ.

Sáng 10/3, một số người dân phát hiện 2 thi thể nam thanh niên nằm úp bên bờ ruộng, danh tính 2 nạn nhân được xác định là N.M.C. (SN 1992) và N.V.C. (SN 2000), đều ở cùng thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống.

Nhận tin báo, Công an xã Trường Trung đã đến bảo vệ hiện trường và điện báo cho cấp trên. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra sự việc.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 9/3, 2 thanh niên rủ nhau đi bắt cá. Lúc cả 2 đi vào ruộng lúa của 1 gia đình trong thôn Phượng Đoài thì giẫm vào dây điện của hộ này giăng ra bẫy chuột, khiến cả 2 người bị điện giật tử vong tại chỗ.

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