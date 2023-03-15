Bắt nhanh đối tượng làm chuyện thất đức đối với người bán vé số

Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Vũ sau khi thực hiện cướp giật vé số nhiều lần đối với người lớn tuổi đem bán để lấy tiền tiêu xài

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 15-3, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Vũ (SN 1983; ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Vũ khai nhận tại cơ quan Công an (Ảnh: Người Lao Động)

Tối 13-3, ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1956, ngụ phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) đến Công an phường Núi Sam trình báo, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, trong lúc ngồi xe lăn bán vé số tại khu vực khóm Vĩnh Đông thì bị một thanh niên đến giả vờ mua vé số rồi cướp giật 96 tờ vé số.

Vũ cướp giật vé số của ông Vinh được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Người Lao Động)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh camera an ninh ghi lại. Đến sáng ngày 14-3, Công an phường Núi Sam phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc xác định Vũ có liên quan đến vụ giật vé số này nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vũ thừa nhận đã cướp giật vé số của ông Vinh đem bán được 790.000 đồng. Ngoài ra, còn cướp giật 118 tờ vé số của người lớn tuổi khác rồi đem bán được 944.000 đồng. Sau đó, Vũ mang vé số trên đến chợ Châu Đốc bán lại được gần 1 triệu đồng. Số tiền trên, Vũ tiêu xài cá nhân và mua ma tuý sử dụng.

Tạm đình chỉ cơ sở có bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm Lực lượng chức năng TP Từ Sơn đã phối hợp chỉ đạo tạm đình chỉ cơ sở của Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An trên địa bàn phường để làm rõ vụ việc bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-nhanh-doi-tuong-lam-chuyen-that-duc-doi-voi-nguoi-ban-ve-so-564391.html