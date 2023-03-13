Quảng Bình: Nữ quái dùng thủ đoạn mạo danh facebook vay mượn tiền để lừa đảo hơn 25 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Thị Kim Loan cùng đồng bọn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin báo VTC.NEWS, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Thị Kim Loan (SN 1987, trú tại ngõ 136, đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, TP Đồng Hới) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Thị Kim Loan

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh facebook để vay mượn tiền, Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số tên khác đã lừa đảo để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị X., ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới và Nguyễn Thị L., ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới với số tiền 16 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, Hoàng Thị Kim Loan cùng một số đối tượng khác còn lừa đảo hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếm đoạt tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quên tắt bếp nồi thịt kho làm cháy nhà 4 tầng ở TP Hồ Chí Minh Nhiều người sống tại hẻm 563 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TP.HCM) hoảng loạn vì một người kho nồi thịt nhưng quên tắt bếp, gây cháy khiến khói bay mù mịt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-binh-nu-quai-dung-thu-doan-mao-danh-facebook-vay-muon-tien-de-lua-dao-hon-25-ty-dong-563969.html