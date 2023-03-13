Quảng Bình: Nữ quái dùng thủ đoạn mạo danh facebook vay mượn tiền để lừa đảo hơn 25 tỷ đồng

Tin nóng 13/03/2023 20:30

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Thị Kim Loan cùng đồng bọn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

 

Theo thông tin báo VTC.NEWS, ngày 13/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Thị Kim Loan (SN 1987, trú tại ngõ 136, đường Lê Thành Đồng, phường Hải Thành, TP Đồng Hới) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Quảng Bình: Nữ quái dùng thủ đoạn mạo danh facebook vay mượn tiền để lừa đảo hơn 25 tỷ đồng - Ảnh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hoàng Thị Kim Loan

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022, với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh facebook để vay mượn tiền, Hoàng Thị Kim Loan cùng với một số tên khác đã lừa đảo để chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị X., ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới và Nguyễn Thị L., ở phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới với số tiền 16 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, Hoàng Thị Kim Loan cùng một số đối tượng khác còn lừa đảo hơn 10 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để chiếm đoạt tổng số tiền trên 25 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Quên tắt bếp nồi thịt kho làm cháy nhà 4 tầng ở TP Hồ Chí Minh

Quên tắt bếp nồi thịt kho làm cháy nhà 4 tầng ở TP Hồ Chí Minh

Nhiều người sống tại hẻm 563 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TP.HCM) hoảng loạn vì một người kho nồi thịt nhưng quên tắt bếp, gây cháy khiến khói bay mù mịt.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin mới tin mới cập nhật

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào