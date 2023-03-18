Sập hành lang chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4: Khẩn trương di dời người dân

Đời sống 18/03/2023 13:34

UBND TP.HCM vừa ra văn bản khẩn sau khi nhận được báo cáo của UBND quận 4 về sự cố tại chung cư Tôn Thất Thuyết diễn ra ngày 6/2.

 

Dẫn từ nguồn tin của Zing.news, thông tin được nêu từ văn bản khẩn UBND TP.HCM vừa mới ban hành về sự cố sập đà, sàn hành lang, tường lan can lối đi chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C) ở phường 4, quận 4.

Sự cố tại chung cư Tôn Thất Thuyết diễn ra ngày 6/2 làm sập đà, sàn hành lang, tường lan can, đe dọa an toàn tính mạng. Ngoài ra, lối đi trước số nhà 101, 205, 210, 201,… các cấu kiện cột, dầm, sàn bê tông, ban công bằng gạch đều đã nứt vỡ, có nguy cơ sụp đổ.

Sập hành lang chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4: Khẩn trương di dời người dân - Ảnh 1
Các chung cư cũ quận 4 lộ rõ xuống cấp

Cụ thể, lãnh đạo TP giao UBND quận 4 căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm, cấp bách theo từng thời điểm để quyết định việc di dời, bố trí tạm cư cho các hộ dân. Những hộ đang ở tại chung cư Tôn Thất Thuyết (lô C) phường 4, quận 4 sẽ được bố trí quỹ căn hộ chưa sử dụng đã được phân bố tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Những hộ đang ở tại lô C chung cư Tôn Thất Thuyết sẽ được bố trí quỹ căn hộ chưa sử dụng tại chung cư số 4 đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Sập hành lang chung cư Tôn Thất Thuyết quận 4: Khẩn trương di dời người dân - Ảnh 2
Trên địa bàn quận 4 có rất nhiều chung cư cũ trong tình trạng nguy hiểm cần xem xét di dời các hộ dân 

Trước đó, trong thời gian chờ di dời, quận 4 đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận và các đơn vị liên quan thực hiện gia cố khẩn cấp các vị trí nguy hiểm.

Ngoài ra, quận cũng đề xuất TP xem xét, phân bổ quỹ nhà tạm cư cho người dân lô A, B, C chung cư Tôn Thất Thuyết và chung cư Hoàng Diệu (lô Y với 219 căn) để UBND quận 4 có cơ sở thực hiện di dời các hộ dân.

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