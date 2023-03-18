Tìm thấy xe ôtô dưới lòng sông sau hơn 3 tháng bị lũ cuốn trôi

Đời sống 18/03/2023 13:16

Trong lúc đánh bắt cá,người dân phát hiện chiếc ôtô bán tải vùi dưới lòng sông Trà Khúc ở gần khu vực cầu tràn Thạch Nham, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào khoảng 4h ngày 18/3, người dân ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) phát hiện chiếc ôtô bị chìm dưới lòng sông Trà Khúc, cách cầu tràn Thạch Nham khoảng 300m về phía đông. Đây là chiếc xe ông T cầm lái mất tích bí ẩn hơn 3 tháng qua.

Tìm thấy xe ôtô dưới lòng sông sau hơn 3 tháng bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực trục vớt chiếc ôtô. Ảnh CQCA.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đến hiện trường tổ chức cứu hộ, trực vớt, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đây là chiếc xe ông T cầm lái mất tích bí ẩn hơn 3 tháng qua. Ngay sau đó, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đến hiện trường tổ chức cứu hộ, trực vớt, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/12, Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa nhận đơn của bà N.T.G. trình báo chồng mình là ông T. mất tích từ ngày 3/12/2022.

Tìm thấy xe ôtô dưới lòng sông sau hơn 3 tháng bị lũ cuốn trôi - Ảnh 2
Tìm thấy ôtô bán tải bị lũ cuốn trôi sau hơn 3 tháng mất tích. Ảnh: Ngọc Viên

Tiến hành xác minh, Công an huyện Tư Nghĩa xác định khoảng 12h ngày 3/12/2022, ông T. ăn giỗ ở nhà người thân tại thôn 1, xã Nghĩa Lâm. Sau đó, ông T. tiếp tục cùng một số người ra quán để nhậu. Đến 17h cùng ngày, bà G. gặp chồng trong tình trạng say xỉn nhưng chưa chịu về.

Đến 18h30, chị ruột của ông T. gọi điện báo với bà G. là ông đang lái ôtô về nhà nhưng sau đó mất tích. Ôtô của ông T. mang hiệu Mitsubishi.

Trích xuất camera tại cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà), cơ quan chức năng ghi nhận lúc 18h47 ngày 3.12.2022, chiếc ô tô trên chạy hướng về cầu tràn Thạch Nham. Thời điểm đó sông Trà Khúc đang có lũ tràn qua cầu. Công an nhận định nhiều khả năng ông T đi qua cầu bị lũ cuốn và tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông nhưng không phát hiện nạn nhân cùng xe mất tích.

Được biết, hơn 3 tháng qua, gia đình nạn nhân cũng thuê người tìm kiếm ở khu vực hạ lưu sông Trà Khúc nhưng vẫn không có kết quả.

Tạm đình chỉ cơ sở có bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm

Tạm đình chỉ cơ sở có bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm

Lực lượng chức năng TP Từ Sơn đã phối hợp chỉ đạo tạm đình chỉ cơ sở của Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tâm An trên địa bàn phường để làm rõ vụ việc bảo mẫu đè học sinh ra sàn, bịt mũi, banh miệng để đút cơm.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô mất tích ô tô bị lũ cuốn trôi tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 54 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả