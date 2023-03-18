Trong lúc đánh bắt cá,người dân phát hiện chiếc ôtô bán tải vùi dưới lòng sông Trà Khúc ở gần khu vực cầu tràn Thạch Nham, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào khoảng 4h ngày 18/3, người dân ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) phát hiện chiếc ôtô bị chìm dưới lòng sông Trà Khúc, cách cầu tràn Thạch Nham khoảng 300m về phía đông. Đây là chiếc xe ông T cầm lái mất tích bí ẩn hơn 3 tháng qua.

Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực trục vớt chiếc ôtô. Ảnh CQCA.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đến hiện trường tổ chức cứu hộ, trực vớt, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Đây là chiếc xe ông T cầm lái mất tích bí ẩn hơn 3 tháng qua. Ngay sau đó, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương. Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân đến hiện trường tổ chức cứu hộ, trực vớt, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo thông tin trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/12, Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa nhận đơn của bà N.T.G. trình báo chồng mình là ông T. mất tích từ ngày 3/12/2022.

Tìm thấy ôtô bán tải bị lũ cuốn trôi sau hơn 3 tháng mất tích. Ảnh: Ngọc Viên

Tiến hành xác minh, Công an huyện Tư Nghĩa xác định khoảng 12h ngày 3/12/2022, ông T. ăn giỗ ở nhà người thân tại thôn 1, xã Nghĩa Lâm. Sau đó, ông T. tiếp tục cùng một số người ra quán để nhậu. Đến 17h cùng ngày, bà G. gặp chồng trong tình trạng say xỉn nhưng chưa chịu về.

Đến 18h30, chị ruột của ông T. gọi điện báo với bà G. là ông đang lái ôtô về nhà nhưng sau đó mất tích. Ôtô của ông T. mang hiệu Mitsubishi.

Trích xuất camera tại cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà), cơ quan chức năng ghi nhận lúc 18h47 ngày 3.12.2022, chiếc ô tô trên chạy hướng về cầu tràn Thạch Nham. Thời điểm đó sông Trà Khúc đang có lũ tràn qua cầu. Công an nhận định nhiều khả năng ông T đi qua cầu bị lũ cuốn và tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông nhưng không phát hiện nạn nhân cùng xe mất tích.

Được biết, hơn 3 tháng qua, gia đình nạn nhân cũng thuê người tìm kiếm ở khu vực hạ lưu sông Trà Khúc nhưng vẫn không có kết quả.

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