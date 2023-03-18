Theo thông tin báo VietNamNet, chiều 18/3, thầy Lê Thành Hiếu - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thịnh (huyện Tam Bình, Vĩnh Long), cho biết, hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh liên quan đến vụ việc đánh nữ sinh lớp 8 bằng mũ bảo hiểm.

9 học sinh thừa nhận hành vi của mình là sai, thành khẩn nhận khuyết điểm, xin lỗi nữ sinh D. Các em mong được nhà trường, phụ huynh và em D. cho cơ hội sửa sai”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

“Hôm nay, nhà trường đã có buổi làm việc với gia đình nữ sinh D. và 9 phụ huynh của các học sinh liên quan đến vụ việc.

Theo thầy Hiếu, trong 9 học sinh (từ lớp 7 đến 9), có 4 em tham gia đánh, 1 em quay clip và 4 em cổ vũ.

“Nhà trường đã thống nhất kỷ luật 9 học sinh này bằng hình thức tạm đình chỉ học tập 2 tuần. Gia đình của em D. cũng đồng ý với mức kỷ luật của nhà trường”, thầy Lê Thành Hiếu nói.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, một đoạn clip dài 3 phút 22 giây ghi cảnh nữ sinh mặc áo khoác xanh đứng nói chuyện với nữ sinh mặc áo khoác đen, tay cầm mũ bảo hiểm giữa đoạn đường vắng. Lúc này có một thiếu nữ tóc đỏ, đội mũ trắng, mặc áo khoác trắng tiến đến. Hai bên "lời qua tiếng lại", bất ngờ có nữ sinh mặc đồ thể dục phía sau lao đến đánh tới tấp nữ sinh mặc áo khoác xanh.



Hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook

Tiếp đó, nhiều thiếu nữ và nữ sinh lao vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh nữ sinh mặc áo khoác xanh. Nữ sinh bị đánh nằm ôm đầu dưới đường, khóc xin tha nhưng vẫn bị nhóm thiếu nữ và nữ sinh thay nhau dùng mũ bảo hiểm đánh.

Theo chủ tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải clip này, những nữ sinh tham gia đánh nhau có một số đang học tại trường THCS Phú Thịnh, H.Tam Bình, Vĩnh Long.