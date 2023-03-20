Một phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm giữa ôtô và xe máy ở Hà Tĩnh

Đời sống 20/03/2023 18:15

Trên tuyến tỉnh lộ 546, đoạn qua khu vực thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân vừa xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng

 

Theo thông tin Báo Hà Tĩnh, vào khoảng 12 giờ ngày 20/3, xảy ra vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng xẩy ra giữa ôtô và xe máy trên tuyến tỉnh lộ 546, đoạn qua xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe ôtô BKS 37B-017.21 do Nguyễn Viết H. (SN 1992 ở thôn Lộc Hạnh, xã Đan Trường) điều khiển lưu thông từ hướng thị trấn Tiên Điền về xã Xuân Hội thì va chạm với xe máy mang BKS 38 964-P đi ngược chiều, do bà Lê Thị Đ. (SN 1965 ở thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường) điều khiển.

Một phụ nữ tử vong tại chỗ sau va chạm giữa ôtô và xe máy ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vụ va chạm khiến bà Đ. tử vong tại chỗ, xe ôtô và xe máy hư hỏng nhẹ.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông, lực lượng Công an huyện, Công an xã Xuân Phổ đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông va chạm tin đời sống

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