Hải Phòng: Bắt giữ một vụ buôn lậu ngà voi "khủng" nhất từ trước đến nay

Cục Hải quan Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay vào Hải Phòng.

Theo thông tin báo VTC.News, sáng 20/3, tại cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng), Công an TP Hải Phòng, khám xét 1 container 20 feet chứa rất nhiều ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Trong buổi sáng, lực lượng Hải quan đã tập trung khám xét, do số lượng ngà voi nhiều nên chưa thể thống kê được số lượng, tuy nhiên bước đầu có thể ước tính trọng lượng lên đến hàng tấn.

Bước đầu cơ quan Hải quan đánh giá, đây là vụ bắt giữ ngà voi nhập lậu lớn nhất tại cảng Hải Phòng từ trước đến nay.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số ngà voi nhập lậu.

Ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng, Cục Hải quan Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm, kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng sau khi phân tích hình ảnh có nghi vấn.

Kết quả khám xét phát hiện trong container mang số hiệu UACU3786863 ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi.

Công an TP Hải Phòng, khám xét 1 container 20 feet chứa rất nhiều ngà voi nhập lậu từ châu Phi.

Được biết, ngà voi châu Phi do Cục Hải quan Hải Phòng chủ trì bắt giữ thuộc Phụ lục I của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Vụ việc bắt giữ cho thấy sự chủ động, hiệu quả trong công tác nghiên cứu, thu thập thông tin, xác định lô hàng trọng điểm của Cục Hải quan Hải Phòng đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng, có tính răn đe hiệu quả đối với các đối tượng khác đang có ý định buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc danh mục CITES về Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

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