Vào tối ngày 11/4, TikToker Ngọc Béo qua đời khiến nhiều cư dân mạng bàng hoàng, đặc biệt nhiều người quan tâm đến động thái của Hoàng Hường khi cả hai từng có màn "đối đầu" trên mạng xã hội.

Vào tối ngày 11/4, thông tin Cô Ngọc Béo qua đời được đăng tải trên fanpage chính thức đã khiến cư dân mạng bất ngờ và không khỏi xót xa. Bởi lẽ nhiều người vẫn mới thấy clip của nữ TikToker trên các nền tảng mạng xã hội cách đây không lâu. Ngay sau đó, nhiều người để lại bình luận chia buồn và bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của nữ TikToker này. TikToker Ngọc Béo có tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, 41 tuổi, là TikToker có tiếng sở hữu tài khoản có hơn 183.000 lượt theo dõi và khoảng 1,6 triệu lượt yêu thích. Cô nổi lên với những video quảng cáo salon làm tóc, sau đó chuyển hướng sang chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày cũng như thực hiện các video ăn uống.

Hoàng Hường và Ngọc Béo từng là chị em thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Thế nhưng, sau những bất đồng trong làm ăn, cả hai đã cạch mặt thường xuyên đấu khẩu trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Tại thời điểm nổi lên trên TikTok với các video quảng cáo salon tóc, Ngọc Béo còn được Hoàng Hường mời về hợp tác làm truyền thông cho các sản phẩm và chuỗi nha khoa. Tuy nhiên đến cuối năm 2022, Ngọc Béo lên tiếng "vạch trần" Hoàng Hường vì những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình cộng tác chung. Ngọc Béo tố những video cùng làm với Hoàng Hường đều có kịch bản dàn dựng, hay đi làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi. Đồng thời cho rằng bản thân không nhận được đủ số tiền đã cam kết khi làm việc chung với Hoàng Hường. Trong khi đó, phía TikToker Hoàng Hường sau đó cũng lên tiếng cho rằng Ngọc Béo bị "ảo tưởng vị trí" khi cả hai hợp tác, chỉ là người làm thuê nhưng có nhiều đòi hỏi. Đỉnh điểm là việc Hoàng Hường chê Ngọc Béo không có trình độ học vấn, không biết chữ, không tài năng… Đôi bên xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại khiến dư luận dậy sóng trên mạng xã hội một thời gian.

Kênh TikTok của Hoàng Hường vẫn đăng video và mở livestream bình thường vào tối 11/4 sau thông tin TikToker Ngọc Béo qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Hoàng Hường thậm chí còn chủ động hạn chế phần bình luận và chưa có phản hồi cụ thể - Ảnh: Chụp màn hình Giữa lúc mạng xã hội xôn xao thông tin TikToker Ngọc Béo qua đời, kênh TikTok của Hoàng Hường vẫn đăng video và mở livestream bình thường vào tối 11/4, nhiều khán giả vào để lại bình luận về sự việc nhưng chưa được phản hồi. Khi thông tin về TikToker Ngọc Béo qua đời được chia sẻ, động thái của Hoàng Hường chính vì vậy cũng khiến dân tình quan tâm. Được biết vào tối 11/4, Hoàng Hường vẫn đang video và mở livestream trên kênh TikTok như bình thường. Khi nhiều người vào để lại chia sẻ về việc Ngọc Béo qua đời, Hoàng Hường còn chủ động hạn chế phần bình luận và chưa có phản hồi cụ thể.

Tiktoker Cô Ngọc Béo vừa đột ngột qua đời là ai, vì sao Hoàng Hường bị réo tên liên tục? Tên tuổi của nữ Tiktoker được nhiều người biết đến hơn sau lần hợp tác với Hoàng Hường ăn các clip mukbang ăn uống.

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