Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng

Tối ngày 11/4, mạng xã hội bàng hoàng thương tiếc trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo (41 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư. Thông tin này cũng được chia sẻ trên fanpage chính thức của Ngọc Béo. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ lẫn những người không quen biết đều gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Mạng xã hội bàng hoàng thương tiếc trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo (41 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lúc này, đoạn clip cuối cùng trên kênh của cô Ngọc Béo cũng được dân mạng chia sẻ lại. Đáng nói, nội dung clip không làm về ẩm thực hay giải trí như thường lệ mà nữ TikToker ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi được con tặng hoa hồng nhân ngày 8/3 kèm lời chia sẻ: "Cuộc đời này luôn làm con thấy mệt, nhưng thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên".