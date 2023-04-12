Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng

Tin tức giải trí 12/04/2023 06:52

Ngay khi thông báo tin buồn, đoạn clip cuối cùng trên kênh của cô Ngọc Béo bất ngờ được dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Tối ngày 11/4, mạng xã hội bàng hoàng thương tiếc trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo (41 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư. Thông tin này cũng được chia sẻ trên fanpage chính thức của Ngọc Béo. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ lẫn những người không quen biết đều gửi lời chia buồn, động viên đến gia đình sớm vượt qua nỗi đau. 

Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh 1
Mạng xã hội bàng hoàng thương tiếc trước thông tin TikToker Cô Ngọc Béo (41 tuổi) qua đời vì bệnh ung thư - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lúc này, đoạn clip cuối cùng trên kênh của cô Ngọc Béo cũng được dân mạng chia sẻ lại. Đáng nói, nội dung clip không làm về ẩm thực hay giải trí như thường lệ mà nữ TikToker ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi được con tặng hoa hồng nhân ngày 8/3 kèm lời chia sẻ: "Cuộc đời này luôn làm con thấy mệt, nhưng thật may mắn vì luôn có mẹ ở bên".

Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh 2
Nội dung đoạn clip cuối cùng không làm về ẩm thực hay giải trí như thường lệ mà nữ TikToker ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc khi được con tặng hoa hồng nhân ngày 8/3 - Ảnh: Cắt từ clip

Từ đoạn clip đó, dân tình lại thấy cô Ngọc Béo bỗng vắng bóng trên tất cả trang mạng xã hội. Cho đến chiều ngày 11/4, gia đình mới đăng thông báo tin buồn khiến nhiều netizen không khỏi bất ngờ. Nhiều người còn hỏi đi hỏi lại rằng: Có thật không?".

Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh 3
Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo mất vì ung thư - Ảnh: Chụp màn hình

Tiktoker Cô Ngọc Béo tên đầy đủ là Tạ Thị Ngọc, là một Tiktoker được nhiều người biết đến với 182 nghìn người theo dõi. Trước đó, Ngọc Béo được biết đến nhiều hơn khi hợp tác với Hoàng Hường và xảy ra những vụ tranh cãi không đáng có.

Xót xa những hình ảnh cuối cùng của Tiktoker Ngọc Béo: Không phải mukbang đồ ăn mà là dòng chia sẻ đầy tâm trạng - Ảnh 4
Đám tang của cô Ngọc béo - Ảnh: Internet

Đỉnh điểm, Hoàng Hường từng chia sẻ Ngọc Béo là một người tốt tính nhưng bị một cái nhược điểm là quá tin người. Hoàng Hường còn chê bai Ngọc Béo không có trình độ học vấn, không biết chữ, không tài năng nhưng khi làm với Hoàng Hường thì được trả lương rất cao phải đến 3 triệu đồng/ngày.

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa!

Người thân cận xác nhận cô Ngọc Béo qua đời ở tuổi 41, hé lộ thêm nguyên nhân đầy xót xa!

Thông tin nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền, netizen cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của nữ TikToker xấu số.

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