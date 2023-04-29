Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ

Tin tức giải trí 29/04/2023 09:20

Mới đây, bài đăng mới nhất của "rich kid" Jenny Huỳnh nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng.

Với hơn 2,8 triệu người đăng ký kênh YouTube và 1,5 triệu người theo dõi Facebook, Jenny Huỳnh (tên đầy đủ là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là YouTuber trẻ rất được lòng cư dân mạng.

Mới đây, Jenny Huỳnh đã thông báo trúng tuyển vào Đại học Stanford (Mỹ), ngôi trường xếp thứ 3 thế giới với mong muốn được theo đuổi ngành kinh doanh.

Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh 1
Jenny Huỳnh đã thông báo trúng tuyển vào Đại học Stanford (Mỹ), ngôi trường xếp thứ 3 thế giới - Ảnh: FBNV

Bén duyên với YouTube từ những chia sẻ về slime - một loại đồ chơi dẻo dai, có nhiều màu sắc. Ban đầu, Jenny chỉ định quay lại video hướng dẫn mọi người cách sáng tạo ra nhiều loại slime khác nhau em học được từ những video nước ngoài. Không ngờ, các video của Jenny được mọi người đón nhận.

Jenny Huỳnh nhận ra mình có thể tự làm nhiều loại slime với các màu và mùi khác nhau nhờ những nguyên liệu dễ kiếm trên thị trường. Vì thế, Jenny đã tham khảo cách làm slime trên YouTube, tự tìm tòi, sáng tạo thêm để cho ra những loại slime của riêng mình, vừa đẹp mắt, vừa dẻo dai và có thể chơi được lâu. Cô bé lớp 7 khi ấy nhanh chóng biến đó thành công việc kinh doanh với hơn 100 loại slime khác nhau và bán cho những người bạn của mình hoặc những người yêu thích slime trên mạng xã hội. Mẹ của Jenny Huỳnh cho biết, Jenny có khả năng sáng tạo và sớm hình thành tư duy kinh doanh. Điều đó được gia đình hoàn toàn ủng hộ.

Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh 2
Jenny Huỳnh (tên đầy đủ là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là YouTuber trẻ rất được lòng cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Jenny cho biết, điều em muốn chia sẻ là đem tới những thông điệp tích cực cho mọi người. Tuy nhiên, trở thành một “hot” YouTuber không phải mục tiêu cho sự nghiệp mà Jenny hướng đến. Do đó, việc theo đuổi bậc đại học tại Stanford vẫn là ưu tiên hàng đầu của Jenny Huỳnh trong thời gian tới. Quãng thời gian 4 năm tại đây, Jenny hy vọng mình có thể kết nối với giáo sư, tìm kiếm được vị trí thực tập phù hợp và có một công việc tốt liên quan đến ngành học sau khi tốt nghiệp.

Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh 3Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh 4Sau video vừa khóc vừa lái xe, 'rich kid' Jenny Huỳnh bất ngờ thông báo 'tin vui' khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh 5
trở thành một “hot” YouTuber không phải mục tiêu cho sự nghiệp mà Jenny hướng đếN - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong một video được đăng tải vào ngày 23/4, Jenny khiến cư dân mạng khá lo lắng khi tiết lộ mình rất buồn, vừa lái xe vừa khóc nên đi mua đồ ăn cho trôi nỗi buồn.

 

Trước hàng loạt bình luận hỏi thăm, vào trưa 24/4 (theo giờ Việt Nam), Jenny Huỳnh đã làm video cập nhật tình hình mới nhất. Cô bạn cho biết câu chuyện đã xảy ra từ 3 tuần trước, thời điểm Jenny bị trường đại học từ chối. Hiện tại Jenny đã hoàn toàn ổn nên mong mọi người không lo lắng nữa.

 

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Từ khóa:   Jenny Huỳnh Youtuber rich kid

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