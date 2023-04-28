NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài

Tin tức giải trí 28/04/2023 10:15

Khán giả sắp tới đây sẽ được thưởng thức một bộ phim hài có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Nam - Bắc như: NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân và Nhan Phúc Vinh.

Ê-kíp sản xuất phim Nhà mình lạ lắm! vừa công bố những hình ảnh mới sau giai đoạn bấm máy kéo dài hơn 2 tháng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận (Vĩnh Phúc, Bắc Giang). Trong bộ phim có sự góp mặt của NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân cùng nam diễn viên trẻ đầy triển vọng Nhan Phúc Vinh. 

NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài - Ảnh 1
NSND Trung Anh - Ảnh: Internet
NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài - Ảnh 2
NSƯT Kim Xuân - Ảnh: Internet
NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài - Ảnh 3
Diễn viên Nhan Phúc Vinh - Ảnh: Internet

Đồng hành xuyên suốt cùng NSND Trung Anh là NSƯT Kim Xuân. Chuyến “Bắc tiến” lần này đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của nghệ sỹ Kim Xuân sau thời gian dài tập trung cho điện ảnh.

Gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước, diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng sẽ có màn hoá thân đặc sắc khi tạm rời xa hình ảnh “soái ca”, “chủ tịch” vốn đã tạo nên thương hiệu. Tạo hình đầy mới lạ bên cạnh tính cách nhân vật được xây dựng độc đáo chính là những điểm thu hút Nhan Phúc Vinh đến với Nhà mình lạ lắm!.

Ngoài những gương mặt được nhắc đến bên trên, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên tài năng nhiều thế hệ, khán giả sẽ được gặp gỡ Lê Bống, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang, Hương Giang, Nhã Uyên, Tuấn Đạt… với tạo hình khác biệt và cực mới mẻ và sẽ ăn khách cực kỳ với giới trẻ hiện nay. 

NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài - Ảnh 4
Dàn diễn viên đầy mong đợi của ''Nhà mình lạ lắm'' - Ảnh: Internet
NSND Trung Anh, NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh góp mặt cùng nhau trong bộ phim hài - Ảnh 5
Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cảm xúc - Ảnh: Internet

"Nhà mình lạ lắm!" mang màu sắc tươi sáng với cốt truyện xoay quanh tấn bi kịch hài hước về một gia đình lạ lùng. Vì một lý do không thể chối từ, các thành viên trong gia đình “buộc” phải sống chung dưới một mái nhà. Từ đó, vô số tình huống dở khóc dở cười, đấu đá, chia rẽ rồi lại hàn gắn cứ liên tục quấy phá sự bình yên của cả gia đình"Nhà mình lạ lắm!" lấy bối cảnh tại miền Bắc với những cảnh quay chính trên Tam Đảo. Phim bắt đầu bấm máy từ giữa tháng 2 và dự kiến lên sóng Truyền Hình K+ vào mùa hè năm nay

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Từ khóa:   phim mới NSND Trung Anh NSƯT Kim Xuân Nhà mình lạ lắm

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