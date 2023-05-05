Quách Thị Lan nói gì khi bị tước quyền tranh tài tại SEA Games 32 vì dính doping?

Tin tức giải trí 05/05/2023 13:39

Do dính doping, Quách Thị Lan không thể tranh tài tại SEA Games 32 khai mạc ở Campuchia hôm nay.

Sáng 5/5, Hội đồng thể thao Đông Nam Á công bố 5 VĐV Việt Nam dương tính doping. Quách Thị Lan của tuyển điền kinh là một trong số đó. Ngoài Quách Thị Lan, 4 VĐV khác của tuyển điền kinh Việt Nam cũng dương tính với doping là Khuất Phương Anh, Vũ Ngọc Hà, Hoàng Thị Ngọc và Lê Ngọc Phúc.

5 VĐV này đều có thành tích cao ở SEA Games 31. Cụ thể, Quách Thị Lan giành HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m và HCĐ 400m, Khuất Phương Anh giành HCV 800m, HCB 1.500m, Vũ Ngọc Hà giành HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước, Hoàng Thị Ngọc giành HCV tiếp sức 4x400m, còn Lê Ngọc Phúc là chủ nhân HCB các nội dung 400m và tiếp sức 4x400m.

Hội đồng thể thao Đông Nam Á thông báo sẽ tước huy chương của các VĐV này và trao cho những VĐV có thành tích tốt kế tiếp. Từ 22 HCV, điền kinh Việt Nam giờ mất 4 HC. Các VĐV sẽ bị cấm thi đấu 4 năm.

Liên quan đến cụ việc này, trao đổi với Zing News, Quách Thị Lan trả lời với giọng buồn bã. Ban đầu, cô nói không muốn chia sẻ gì ở thời điểm này. Tuy nhiên, sau khi tâm sự, nữ vận động viên thổ lộ: "Trong quá trình tập luyện (cho SEA Games 31), tôi không sử dụng loại thuốc này. Khi thi đấu, tôi chỉ uống đúng một gói thuốc để tỉnh táo hơn. Trước khi sử dụng, tôi đã hỏi ý kiến của bác sĩ về các thành phần và được cho phép dùng. Tuy nhiên, đây là loại thuốc mới tung ra thị trường nên chúng tôi chưa lường hết mọi chuyện. Chúng tôi dùng chung loại này nên đều bị dính doping".

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Việc dính doping do chưa tìm hiểu kỹ khi sử dụng thực phẩm bổ sung như Quách Thị Lan là điều không hiếm thấy trong giới thể thao - Ảnh: Zingnews

Chia sẻ thêm với VnExpress, chân chạy người Thanh Hóa cho biết: "Từ sự cố của năm VĐV chúng tôi, hy vọng sau này đội điền kinh sẽ rút kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ hơn mọi loại thuốc trước khi sử dụng" - Quách Thị Lan cho hay.

Với việc bị kết luận dính doping, Quách Thị Lan chắc chắn sẽ bị tước HC vàng 400m rào, HC vàng tiếp sức 4x400m, HC bạc 4 x 400m tiếp sức nam - nữ và HC đồng 400m nữ tại SEA Games 31. Ngoài ra, cô còn đối mặt với án cấm thi đấu dài hạn.

"Nếu bị cấm khoảng hai đến ba năm, tôi có thể tập luyện và chờ trở lại. Còn nếu án phạt dài hơn, tôi chưa biết phải làm thế nào. Tôi đã 27 tuổi, không còn trẻ để có thể trở lại thi đấu đỉnh cao sau án phạt" - chân chạy Thanh Hoá cho biết.

Quách Thị Lan là VĐV giàu thành tích bậc nhất điền kinh Việt Nam. Cô từng giành HC vàng ASIAD 2018, HC bạc ASIAD 2014, HC vàng giải vô địch châu Á 2017, 2019, HC đồng giải điền kinh trong nhà 2016. Bên cạnh đó, Quách Thị Lan còn sở hữu HC vàng SEA Games 2015, 2017 và nhiều thành tích khác.

Do dính doping, Quách Thị Lan không thể tranh tài tại SEA Games 32 khai mạc ở Campuchia hôm nay. "Tôi rất buồn khi SEA Games sắp khởi tranh mà bản thân không thể đóng góp gì cho thể thao nước nhà" - cô cho biết.

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Quách Thị Lan trên đường chạy SEA Games 31 tại Hà Nội - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ Sức khoẻ và đời sống, theo Ủy ban Olympic châu Âu: “Doping đó là việc sử dụng những chất và những phương pháp nhằm làm tăng một cách giả tạo thành tích thể thao, làm tổn hại đến tinh thần thể thao chân chính và đến sự lành mạnh về thề chất, tâm lý, đạo đức của vận động viên”.

Doping là việc uống hay dùng bất cứ chất gì lạ đối với cơ thể với ý định làm tăng một cách giả tạo và không trung thực thành tích thi đấu của vận động viên”.

Qua những nhận định trên, chúng ta có một cái nhìn khái quát về doping:

Doping là những chất hay những phương pháp bị cấm sử dụng trong thi đấu thể thao, do làm tăng thành tích thi đấu một cách gian lận.

Việc sử dụng doping sẽ gây ra những tác dụng phụ, đưa đến tác hại về sức khỏe, thậm chí là tính mạng người sử dụng!

 

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