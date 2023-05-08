Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung!

Hậu ồn ào ''cô gái váy đen'', cặp đôi Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng được cộng đồng mạng dần nhận được nhiều sự quan tâm hơn trước.

Khoảng tháng 4/2023, cặp đôi Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng bị dân tình bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn của sự việc này bắt đầu từ một cô gái váy đen kéo áo Phí Ngọc Hưng kèm theo loạt cử chỉ lạ tại một sự kiện. Sau đó Trương Mỹ Nhân cũng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân về chuyện tình của mình nhằm dập tan mọi nghi rạn nứt. Đồng thời, người đẹp cũng không ngần ngại chia sẻ bức ảnh ngọt ngào của cả hai.

Sự việc vô tình từ ''cô gái váy đen'' là nguồn cơn của mọi tin đồn Mới đây nhất, chiều ngày 6/5, trên sóng livestream, Trương Mỹ Nhân cũng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình yêu và mối quan hệ hiện tại với bạn trai Phí Ngọc Hưng. Cụ thể, khi được một người hâm mộ hỏi về hôn nhân, Trương Mỹ Nhân cho biết hiện tại cả hai chưa là vợ chồng trên giấy tờ: "Tôi không biết rằng mình hiện tại có phải là cuộc sống hôn nhân hay không. Khi mình có một tờ giấy kết hôn hoặc một đám cưới rồi thì mới thật sự gọi là 'vào cuộc chơi' chứ ở chung như vầy vẫn chưa nói lên được điều gì. Phải có sự ràng buộc thì mọi thứ sẽ khác". Đáng nói hơn, Trương Mỹ Nhân cũng đã bộc bạch chia sẻ cuộc sồng bên cạnh Phí Ngọc Hưng rằng: ''Hiện tại tôi cảm thấy cũng sẽ có những xích mích, những trăn trở, suy nghĩ và khó khăn. Nhưng chúng ta cùng vượt qua được thì sẽ ở lại còn cảm thấy quá mệt mỏi, không đủ sức chịu đựng nữa thì sẽ giải thoát. Nói chung tôi là người suy nghĩ rất tích cực, đến đâu thì nghĩ đến đó, tính trước bước không qua. Không thể nào mà nói: 'Em sẽ sống với anh trọn đời' ' hay 'Em sẽ sống với anh 10 năm, 20 năm nữa',... có khi ngày mai chúng ta không còn ở bên nhau nữa. Tôi nghĩ mình cứ tích cực và vui vẻ được ngày nào hay ngày đó".

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng hiện vẫn đang sống chung cùng nhau Ít ai biết rằng cũng như nhiều đôi tình nhân khác, Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng từng trải qua sóng gió là chia tay một thời gian sau đó tái hợp. Nói về giai đoạn tan vỡ, Phí Ngọc Hưng từng chia sẻ: "Tôi và Nhân có một khoảng thời gian không ở bên nhau nhưng khi sống cùng tôi cảm nhận cả hai như yêu lại từ đầu". Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ hạnh phúc vên nhau Cặp đôi được đánh giá là rất đẹp đôi của showbiz Việt

Cả hai có với nhau cô con gái đáng yêu xinh đẹp Trương Mỹ Nhân cho biết lý do lớn nhất khiến cả hai trở về bên nhau là vì con gái chung. Đồng thời, lúc này cả hai cũng đã thay đổi suy nghĩ và luôn hướng về việc xây dựng mái ấm. Trương Mỹ Nhân tâm sự trong một bài phỏng vấn đầu năm 2023: "Tôi và Ngọc Hưng rất khác biệt, khác từ tính cách, đời sống đến văn hoá. Ngọc Hưng là con trai ở miền Bắc còn tôi là con gái sống ở miền Nam, có đôi lúc tôi nói chuyện vô tư nhưng với anh ấy đó lại là câu gây tổn thương. Gia đình nhỏ của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng

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