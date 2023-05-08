Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung!

Tin tức giải trí 08/05/2023 10:45

Hậu ồn ào ''cô gái váy đen'', cặp đôi Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng được cộng đồng mạng dần nhận được nhiều sự quan tâm hơn trước.

Khoảng tháng 4/2023, cặp đôi Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng bị dân tình bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn của sự việc này bắt đầu từ một cô gái váy đen kéo áo Phí Ngọc Hưng kèm theo loạt cử chỉ lạ tại một sự kiện.

Sau đó Trương Mỹ Nhân cũng đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân về chuyện tình của mình nhằm dập tan mọi nghi rạn nứt. Đồng thời, người đẹp cũng không ngần ngại chia sẻ bức ảnh ngọt ngào của cả hai.

Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 1
Sự việc vô tình từ ''cô gái váy đen'' là nguồn cơn của mọi tin đồn

Mới đây nhất, chiều ngày 6/5, trên sóng livestream, Trương Mỹ Nhân cũng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình yêu và mối quan hệ hiện tại với bạn trai Phí Ngọc Hưng. Cụ thể, khi được một người hâm mộ hỏi về hôn nhân, Trương Mỹ Nhân cho biết hiện tại cả hai chưa là vợ chồng trên giấy tờ: "Tôi không biết rằng mình hiện tại có phải là cuộc sống hôn nhân hay không. Khi mình có một tờ giấy kết hôn hoặc một đám cưới rồi thì mới thật sự gọi là 'vào cuộc chơi' chứ ở chung như vầy vẫn chưa nói lên được điều gì. Phải có sự ràng buộc thì mọi thứ sẽ khác".

Đáng nói hơn, Trương Mỹ Nhân cũng đã bộc bạch chia sẻ cuộc sồng bên cạnh Phí Ngọc Hưng rằng: ''Hiện tại tôi cảm thấy cũng sẽ có những xích mích, những trăn trở, suy nghĩ và khó khăn. Nhưng chúng ta cùng vượt qua được thì sẽ ở lại còn cảm thấy quá mệt mỏi, không đủ sức chịu đựng nữa thì sẽ giải thoát. Nói chung tôi là người suy nghĩ rất tích cực, đến đâu thì nghĩ đến đó, tính trước bước không qua. Không thể nào mà nói: 'Em sẽ sống với anh trọn đời' ' hay 'Em sẽ sống với anh 10 năm, 20 năm nữa',... có khi ngày mai chúng ta không còn ở bên nhau nữa. Tôi nghĩ mình cứ tích cực và vui vẻ được ngày nào hay ngày đó".

Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 2
Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng hiện vẫn đang sống chung cùng nhau

Ít ai biết rằng cũng như nhiều đôi tình nhân khác, Trương Mỹ Nhân - Phí Ngọc Hưng từng trải qua sóng gió là chia tay một thời gian sau đó tái hợp. Nói về giai đoạn tan vỡ, Phí Ngọc Hưng từng chia sẻ: "Tôi và Nhân có một khoảng thời gian không ở bên nhau nhưng khi sống cùng tôi cảm nhận cả hai như yêu lại từ đầu".

Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh vui vẻ hạnh phúc vên nhau
Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 4
Cặp đôi được đánh giá là rất đẹp đôi của showbiz Việt
Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 5
 Cả hai có với nhau cô con gái đáng yêu xinh đẹp 

Trương Mỹ Nhân cho biết lý do lớn nhất khiến cả hai trở về bên nhau là vì con gái chung. Đồng thời, lúc này cả hai cũng đã thay đổi suy nghĩ và luôn hướng về việc xây dựng mái ấm. Trương Mỹ Nhân tâm sự trong một bài phỏng vấn đầu năm 2023: "Tôi và Ngọc Hưng rất khác biệt, khác từ tính cách, đời sống đến văn hoá. Ngọc Hưng là con trai ở miền Bắc còn tôi là con gái sống ở miền Nam, có đôi lúc tôi nói chuyện vô tư nhưng với anh ấy đó lại là câu gây tổn thương.

Trương Mỹ Nhân bất ngờ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn cùng bạn trai Phí Ngọc Hưng, từng xảy ra xích mích lớn khi sống chung! - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng
Giữa nghi vấn 'đẻ thuê', Trương Mỹ Nhân mạnh dạn tung ảnh chứng minh, ai ngờ nhận về kết đắng

Giữa nghi vấn 'đẻ thuê', Trương Mỹ Nhân mạnh dạn tung ảnh chứng minh, ai ngờ nhận về kết đắng

Trường hợp của Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người 'dở khóc,dở cười'.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 57 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 1 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43