Tối nay, top 18 thí sinh ai sẽ đăng quang Miss Universe Vietnam 2023?

Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023 diễn ra vào tối 29/9 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Cuộc thi nhằm tìm kiếm thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe - một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới.Đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023 diễn ra vào tối 29/9 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Cuộc thi nhằm tìm kiếm thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe - một trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới.

Người giành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2023 sẽ nhận vương miện trị giá 2,1 tỷ đồng và trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe vào tháng 11 tại El Salvador.

Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2023 đã có gần 2 tháng để chọn ra 18 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chung kết. Và top 5 người đẹp biển cũng đã chính thức lộ diện gồm Phạm Thị Anh Thư (Hà Nam), Nguyễn Thị Hương Ly (Gia Lai), Trịnh Thị Hồng Đăng (TP.HCM), Lydie Vũ (TP.HCM) và Bùi Quỳnh Hoa (Hà Nội).

Ngoài danh hiệu hoa hậu và á hậu, Miss Universe Vietnam 2023 còn trao một số giải phụ: Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Người đẹp áo dài, Người đẹp được yêu thích nhất.

Đặc biệt, người đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất sẽ được gọi tên vào "top 5+1" và giành suất tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Các thí sinh còn lại trong top 5 cũng sẽ có suất tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế khác. Đây là lần đầu tiên top 6 thí sinh của cuộc thi đều được thi quốc tế.

Một số thí sinh được đánh giá sẽ giành vị trí cao nhất trong cuộc thi

Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 192)

Nguyễn Thị Hương Ly là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp khi từng lọt top 5 Miss Universe Vietnam 2019 và 2022. Người đẹp Gia Lai sinh năm 1995. Cô sở hữu chiều cao 1m76 với số đo 3 vòng 82-60-92 cm.

Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 192). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Hiện tại, Hương Ly đang đồng sáng lập thương hiệu thời trang bền vững hướng tới giảm thiểu tác hại đến môi trường, đồng thời gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng về bản lĩnh vượt qua tuổi thơ nghèo khó.

Bùi Quỳnh Hoa (SBD 718)

Quỳnh Hoa được khán giả biết đến khi từng đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm ngoái, Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Siêu mẫu Quốc tế tại Thái Lan. Cô từng lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017; Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...

Bùi Quỳnh Hoa (SBD 718). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Ngoài là một người mẫu hoạt động tích cực, cô còn kinh doanh bất động sản, quán cà phê. Quỳnh Hoa chia sẻ luôn theo đuổi đam mê, lý tưởng của mình.

Phạm Thị Anh Thư (SBD 148)

Người đẹp Hà Nam sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 84-59-92 cm. Hiện tại Anh Thư là sinh viên năm cuối Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Anh Thư còn là người mẫu tự do, tham gia nhiều sàn diễn, dần khẳng định được tên tuổi.

Phạm Thị Anh Thư (SBD 148). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Anh Thư là người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp dày đặc, cô từng vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Lydie Vũ (SBD 291)

Sinh ra tại Pháp và lớn lên tại Việt Nam, Lydie Vũ đang được fan sắc đẹp kỳ vọng làm nên chuyện tại Miss Universe Vietnam 2023. Lydie sinh năm 1993. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 83-62-93 cm.

Lydie Vũ (SBD 291). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Bên cạnh nhan sắc quyến rũ, người đẹp còn gây ấn tượng bởi công việc khi đang là trưởng phòng điều hành và quản lý nguồn cung cho công ty thiết kế nội thất cao cấp.

Trịnh Thị Hồng Đăng (SND 213)

Trịnh Thị Hồng Đăng sinh ra và lớn lên ở Moscow (Nga), tốt nghiệp Trường Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) chuyên ngành phân tích rủi ro tài chính và bất động sản. Người đẹp sinh năm 1994 với chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 86-60-91 cm. Người đẹp gây ấn tượng với gương mặt lạ và làn da nâu khỏe khoắn, cá tính.

Trịnh Thị Hồng Đăng (SND 213). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Hồng Đăng khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi lọt top 5 người đẹp biển tại Miss Universe Vietnam 2023. Nhiều khán giả cũng kỳ vọng người đẹp sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay.