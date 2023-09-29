Xót xa nhìn Lệ Nam rưng rưng nước mắt khi bị loại khỏi Top 6 Miss Universe Vietnam 2023

Khi danh sách Top 6 Miss Universe Vietnam 2023 gọi tên người đẹp Trịnh Thị Hồng Đăng đạt danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất" khi người đẹp có lượt bình chọn cao nhất. Lê Nam đã rưng rưng nước mắt.

Tối 29/9, chung kết Miss Universe Vietnam 2023 được diễn ra với màn tranh tài khốc liệt giữa 18 cô gái tài năng. Sau phần trình diễn dạ hội của 10 mỹ nhân xuất sắc nhất cuộc thi, các thí sinh hồi hộp chờ đợi xướng tên bước tiếp vào Top 6 chung cuộc. Top 6 ứng xử: Lydie Vu, Emma Lê, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa và Trịnh Thị Hồng Đăng. Ảnh Saostar. Những cái tên được tiến thẳng vào vòng ứng xử bao gồm Lydie Vu, Emma Lê, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa để cạnh tranh vương miện “Life in the Sunrise”.

Trịnh Thị Hồng Đăng là mỹ nhân cuối cùng được gọi tên vào Top 6 chung cuộc với lượt bình chọn cao nhất. Cô đạt danh hiệu "Người đẹp được yêu thích nhất". Tổ chức Miss Universe Vietnam công bố Hồng Đăng sẽ được dự thi một cuộc thi quốc tế trong năm 2024, nếu cô không đăng quang. Lê Nam rưng rưng nước mắt khi bị loại khỏi Top 6 Miss Universe Vietnam 2023. Ảnh: Saostar. Hình ảnh Lê Nam rưng rưng nước mắt khi bị loại khỏi Top 6 Miss Universe Vietnam 2023 khiến nhiều fan của người đẹp không khỏi xót xa.

Năm 2022, Lệ Nam dự thi Miss Universe Vietnam và lọt vào Top 16 chung cuộc cùng các giải thưởng phụ ấn tượng như: Gương mặt đẹp nhất, Người đẹp Bản lĩnh - Đại sứ cộng đồng. Đồng thời, cô còn thuộc danh sách Top 20 Người đẹp catwalk đẹp nhất, Top 11 Thí sinh phỏng vấn tốt nhất. Nói về quyết định tham gia đấu trường nhan sắc lần này, Lệ Nam bày tỏ: "Mẹ và Nam Em cũng tôn trọng và ủng hộ quyết định của Lệ Nam, cả hai đều động viên và sẵn sàng đồng hành với tôi. Sự yêu thương và ủng hộ của khán giả cũng là nguồn động lực rất lớn". Người đẹp quê Tiền Giang đã phải tạm biệt giấc mơ "hoàn vũ". Ảnh: Saostar. Người gây tiếc nuối nhất là Lệ Nam, chị gái của Nam Em. Dù đã thể hiện rất tốt, nhưng mỹ nhân quê Tiền Giang đã phải tạm biệt giấc mơ "hoàn vũ".

Bùi Quỳnh Hoa chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2023 Sau thời gian dài tranh tài tại Miss Universe Vietnam 2023, chiếc vương miện danh giá đã chính thức thuộc về người đẹp Bùi Huỳnh Hoa đến từ thủ đô Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-nhin-le-nam-rung-rung-nuoc-mat-khi-bi-loai-khoi-top-6-miss-universe-vietnam-2023-620479.html