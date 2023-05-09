Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào

Tin tức giải trí 09/05/2023 12:42

Nam Em và Bạch Công Khanh được nhiều người biết đến nhờ vào những màn song cả đỉnh cao do cả hai cùng nhau thể hiện. Tuy nhiên, do mâu thuẫn gần đây ca hai ít khi hát chung và Nam Em cũng công khai bạn diễn mới.

Có thể nói những ngày qua mối quan hê của cặp đôi nhận được nhiều sự thu hút từ giới truyền thông lẫn khán giả. Cặp đôi được cho là ''cặp bài trùng'' trong phòng trà khi liên tục cho ra những màn cover đỉnh cao từ các ca khúc bất hủ, khiến người hâm mộ rất mong chờ mỗi khi cả hai trình diễn. Tuy nhiên, cả hai nhanh chóng  “bằng mặt không bằng lòng” do mẫu thuẫn một bộ phận người hâm mộ của Nam Em Bạch Công Khanh.

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 1
Cặp đôi song ca phòng trà nổi tiếng 
Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 2
Nam Em và Bạch Công Khanh rất ''ăn ý'' nhau khi biểu diễn 
Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 3
Cả hai đã cùng nhau tạo nên nhiều sản phẩm âm nhạc cover tuyệt vời
 

Vốn thường xuyên được "đẩy thuyền" với Nam Em, nên hình ảnh Bạch Công Khanh xuất hiện thân mật bên nữ ca sĩ khác khiến một số fan khó chịu. Ngay lập tức, những bình luận "đấu khẩu" qua lại giữa hai bên FC diễn ra khá căng thẳng. Song điều đó cũng khiến cả hai ca sĩ ít xuất hiện cùng nhau hơn trên sân khấu mặc dù Bạch Công Khanh đã lên tiếng bảo vệ Nam Em khỏi ''búa rìu'' dư luận. 

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 4
Mâu thuẫn được nảy sinh từ hai cộng đồng fan với nhau khiến cả hai khó xử 
 

Sau ồn ào về chuyện không đáng có Nam Em có động thái tiết lộ mối quan hệ hiện tại của cả hai: '' Hôm trước tôi chủ động nói chuyện lại với anh Bạch Công Khanh. Tôi có hỏi anh chừng nào hát lại với nhau. Anh nói bây giờ nếu hát lại thì sợ fan của tôi nói anh lợi dụng. Tôi đáp rằng mình hát cho những người mình yêu thương nghe, chứ không hát cho những người không thích mình. Họ đã không thích mình thì có cố gắng họ cũng không bỏ tiền ra mua vé nghe mình hát, mình có làm gì thì họ cũng không thích. '' 

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 5
Hiện tại cặp đôi chưa thể collab lại với nhau

Có lẽ vì những câu chuyện vừa qua cùng với sự khuyên nhủ của Bạch Công Khanh rằng cả hai hiện tại chưa thể xuất hiện cùng nhau trên sân khấu nên hiện tại khán giả sẽ không thể thấy cặp đôi collab trở lại. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip được cắt ra từ sản phẩm âm nhạc mới của Nam Em và cô sẽ kết hợp âm nhạc với nam ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân. 

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 6
Màn kết hợp đáng mong đợi của Nam Em và Phạm Đình Thái Ngân  

Được biết sản phẩm âm nhạc mới của Nam Em mang tên Hắc Nguyệt Quang, bản OST của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nổi tiếng. Thời gian qua, song song với việc chạy show ca hát, Nam Em vẫn thường xuyên cho ra mắt các ca khúc nhạc Hoa nổi tiếng được viết lại lời Việt và nhận được nhiều hiệu ứng tích cực từ người nghe, Nam Em không chỉ thể hiện một mình mà đã kết hợp cùng nam ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân. 

Nam Em công khai hát với ca sĩ trẻ sau rạn nứt do mâu thuẫn với Bạch Công Khanh, dân tình phản ứng thế nào - Ảnh 7
Nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân 
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