Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này

Sở hữu giọng hát ổn cùng tính cách hài hước gần gũi của mình, Nam Em hiện là người đẹp "đắt show" ca hát tại các phòng trà, mỗi đêm diễn của Nam Em đều thu hút được lượng khán giả tham gia đông đảo.

Nam Em hiện là người đẹp "đắt show" ca hát tại các phòng trà - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Nam Em trong 1 đêm nhạc vừa qua. Trong clip, Nam Em đã được khán giả yêu thương khi gửi tặng đến cô nàng những bó hoa to để khích lệ tinh thần, giúp Nam Em thăng hoa hơn trong các phần trình diễn của mình. Đáng chú ý, cầm trên tay bó hoa được khán giả gửi tặng, Nam Em đã bất ngờ trao ngược lại cho 2 thành viên trong nhóm bè như thay mặt khán giả cảm ơn các anh chị trong đã hỗ trợ, giúp đỡ để mình có được những phần biểu diễn tốt nhất có thể.