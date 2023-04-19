Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này

Sao Việt 19/04/2023 10:57

Mới đây Nam Em có hành động đẹp khiến khán giả vô cùng 'ưng bụng'.

Sở hữu giọng hát ổn cùng tính cách hài hước gần gũi của mình, Nam Em hiện là người đẹp "đắt show" ca hát tại các phòng trà, mỗi đêm diễn của Nam Em đều thu hút được lượng khán giả tham gia đông đảo. 

Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này - Ảnh 1
Nam Em hiện là người đẹp "đắt show" ca hát tại các phòng trà - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của Nam Em trong 1 đêm nhạc vừa qua. Trong clip, Nam Em đã được khán giả yêu thương khi gửi tặng đến cô nàng những bó hoa to để khích lệ tinh thần, giúp Nam Em thăng hoa hơn trong các phần trình diễn của mình. Đáng chú ý, cầm trên tay bó hoa được khán giả gửi tặng, Nam Em đã bất ngờ trao ngược lại cho 2 thành viên trong nhóm bè như thay mặt khán giả cảm ơn các anh chị trong đã hỗ trợ, giúp đỡ để mình có được những phần biểu diễn tốt nhất có thể.

Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này - Ảnh 2
Nam Em đã được khán giả yêu thương khi gửi tặng đến cô nàng những bó hoa to để khích lệ tinh thần - Ảnh: Cắt từ clip 

 

Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này - Ảnh 3
Hành động đẹp của Nam Em đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng - Ảnh: Cắt từ clip 

Hành động đẹp của Nam Em đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng. Quả thật, Nam Em đã rất tinh tế khi biết tri ân những người đồng nghiệp, những nhân vật phía sau thầm lặng hỗ trợ để giúp Nam Em có thể tỏa sáng trên sân khấu. 

Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này - Ảnh 4
Nam Em nhận được nhiều lời khen của khán giả sau hành động nhỏ - Ảnh: Internet

Nam Em là thí sinh có nhiều thành tích nhất trước khi đến với cuộc thi, là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, vào top 8 Miss Earth 2016, được đặc cách vào chung khảo. Cô cho biết được truyền cảm hứng từ Miss World 2019 - Toni-Ann Singh - hoa hậu đã dùng tiếng hát xoa dịu người dân ở những mảnh đất nghèo khó. 

Được khán giả tặng hoa trong đêm diễn, Nam Em bất ngờ nhường lại cho 'người quan trọng' này - Ảnh 5
Nam Em có lợi thế về độ nổi tiếng, khả năng ca hát - Ảnh: Internet

Nam Em có lợi thế về độ nổi tiếng, khả năng ca hát. Với cô, mỗi hình ảnh được khán giả tương tác, khen chê hay góp ý đều mang tính chất xây dựng và giúp cô có thể hoàn thiện mình hơn, trau chuốt về mặt hình ảnh cũng như có thêm sự ủng hộ để tiếp tục với các hoạt động nghệ thuật.

Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh

Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay, sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc, tinh thần của cô tụt dốc vì đối diện với nhiều áp lực cuộc sống cũng như công việc.

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