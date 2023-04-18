Không 'giật giải' tại The Heroes, Nam Em 'tụt dốc' tinh thần, lộ ảnh mệt mỏi, xuống sắc không phanh

Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay, sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc, tinh thần của cô tụt dốc vì đối diện với nhiều áp lực cuộc sống cũng như công việc.

Thời gian gần đây, Nam Em gây chú ý khi tái xuất trở lại sân khấu âm nhạc thông qua chương trình "Thần tượng đối thần tượng". Không chỉ được đánh giá cao với giọng hát nội lực, khả năng biểu diễn tự tin, Nam Em còn khoe thần sắc rạng rỡ hơn trước.

Nam Em gây chú ý khi tái xuất trở lại sân khấu âm nhạc thông qua chương trình "Thần tượng đối thần tượng" - Ảnh: Internet Dù chung cuộc, Nma Em không giành chiến thắng cuối cùng nhưng nữ ca sĩ vẫn thành công trong việc củng cố danh tiếng lẫn khẳng định khả năng âm nhạc của mình trước công chúng. Nhiều khán giả cũng kỳ vọng cô sớm có màn trở lại V-pop mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Người đẹp sinh năm 1996 lại tiếp tục để lộ hình ảnh vẻ ngoài tiều tụy, thiếu sức sống - Ảnh: Internet Sau khi kết thúc hành trình tại The Heroes 2022 (Thần tượng đối thần tượng), Nam Em trở lại công việc người mẫu và hát ở phòng trà. Tuy vậy, người hâm mộ chưa kịp vui mừng bao lâu thì mới đây, người đẹp sinh năm 1996 lại tiếp tục để lộ hình ảnh vẻ ngoài tiều tụy, thiếu sức sống. Bên cạnh đó, cô còn thỉnh thoảng ngủ gật trong lúc chờ quay hình, chụp ảnh. Cô còn thỉnh thoảng ngủ gật trong lúc chờ quay hình, chụp ảnh - Ảnh: Internet Chia sẻ thêm với Thanh Niên về tình trạng hiện tại, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho hay, sau khi tham gia cuộc thi, tinh thần của cô tụt dốc vì đối diện với nhiều áp lực cuộc sống cũng như công việc. Trong hậu trường, các nhân viên cũng phải trò chuyện để Nam Em cảm thấy thoải mái và có thêm năng lượng tích cực làm việc.

Nam Em bật khóc khi bị nhạc sĩ Phương Uyên nhận xét tiết mục không hay tại cuộc thi - Ảnh: Internet Chứng kiến vẻ ngoài xuống sắc của Nam Em, nhiều khán giả lo lắng người đẹp sẽ lại trở về thời kỳ tụt dốc không phanh những năm 2018 - 2019. Đây cũng là thời điểm cô lộ sự sa sút về cả thể xác lẫn tinh thần. Bên dưới phần bình luận hình ảnh đăng tải, người hâm mộ gửi lời động viên cho nữ ca sĩ sớm vực dậy tinh thần.

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