Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên

Hậu trường 12/02/2023 12:10

Chia sẻ đầy ẩn ý mới đây của Nam Em đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và cả cộng đồng người hâm mộ của cô.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nam Em đã đăng tải 2 bức ảnh thông báo về chuyến lưu diễn sắp tới của mình. Bên cạnh bức ảnh thông báo về chuyến lưu diễn sắp tới, Nam Em đặc biệt còn đính kèm dòng trạng thái thu hút đông đảo sự chú ý.

Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên - Ảnh 1

Theo đó, Nam Em chia sẻ: "Có những chuyện muốn cưỡng cầu cũng chưa làm được…. Hy vọng một ngày nắng đẹp chúng ta cùng nhau tương phùng….. Xin lỗi vì những lời hứa. Xin lỗi vì em chưa làm được….. Mong một ngày nắng đẹp. Ta cùng nhau tương phùng".

Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên - Ảnh 2

Nam Em nhiều lần nhắc đến 2 chữ tương phùng khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc, liệu rằng người đẹp đang ẩn ý về chuyện tái hợp với Bạch Công Khanh trên sân khấu? Tuy nhiên, dựa theo ngữ cảnh bài viết của Nam Em, "tương phùng" ở đây rất có thể là cô nàng đang muốn nói về việc hội ngộ với các ca sĩ khác của Việt Nam tại sân khấu hải ngoại sắp tới.

Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên - Ảnh 4

Được biết trước ồn ào tình cảm, Nam Em và Bạch Công Khanh từng có những màn "song kiếm hợp bích" được đông đảo khán giả ủng hộ. Có thời điểm, khi 2 ca sĩ này biểu diễn thì phòng trà chật kín người.

Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên - Ảnh 5

Dù cặp đôi được cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền" nhưng sau đó lại vướng tin đồn rạn nứt. Thậm chí, Nam Em nhiều lần đăng đàn ẩn ý nói về mâu thuẫn với nam diễn viên. Phía Bạch Công Khanh cũng nhiều lần lên tiếng thanh minh, không còn tương tác với đối phương trên MXH.

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm

Rời xa Nam Em, Bạch Công Khanh bị khán giả quay lưng khi hát song ca cùng Hoài Lâm

Bạch Công Khanh vừa qua đã có buổi diễn tại Đà Lạt cùng với ca sĩ Hoài Lâm. Nam nghệ sĩ nhận về nhiều phản hồi tiêu cực sau ồn ào 'cạch mặt' Nam Em.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Bạch Công Khanh Bạch Công Khanh và Nam Em

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 7 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 7 giờ 52 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang