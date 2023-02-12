Nam Em ẩn ý chuyện 'tương phùng' hậu ồn ào với Bạch Công Khanh khiến fan được phen đứng ngồi không yên

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Nam Em đã đăng tải 2 bức ảnh thông báo về chuyến lưu diễn sắp tới của mình. Bên cạnh bức ảnh thông báo về chuyến lưu diễn sắp tới, Nam Em đặc biệt còn đính kèm dòng trạng thái thu hút đông đảo sự chú ý.

Theo đó, Nam Em chia sẻ: "Có những chuyện muốn cưỡng cầu cũng chưa làm được…. Hy vọng một ngày nắng đẹp chúng ta cùng nhau tương phùng….. Xin lỗi vì những lời hứa. Xin lỗi vì em chưa làm được….. Mong một ngày nắng đẹp. Ta cùng nhau tương phùng".

Nam Em nhiều lần nhắc đến 2 chữ tương phùng khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc, liệu rằng người đẹp đang ẩn ý về chuyện tái hợp với Bạch Công Khanh trên sân khấu? Tuy nhiên, dựa theo ngữ cảnh bài viết của Nam Em, "tương phùng" ở đây rất có thể là cô nàng đang muốn nói về việc hội ngộ với các ca sĩ khác của Việt Nam tại sân khấu hải ngoại sắp tới.

Được biết trước ồn ào tình cảm, Nam Em và Bạch Công Khanh từng có những màn "song kiếm hợp bích" được đông đảo khán giả ủng hộ. Có thời điểm, khi 2 ca sĩ này biểu diễn thì phòng trà chật kín người.

Dù cặp đôi được cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền" nhưng sau đó lại vướng tin đồn rạn nứt. Thậm chí, Nam Em nhiều lần đăng đàn ẩn ý nói về mâu thuẫn với nam diễn viên. Phía Bạch Công Khanh cũng nhiều lần lên tiếng thanh minh, không còn tương tác với đối phương trên MXH.