'Tức nước vỡ bờ' khi bị quấy rối liên tục, Nam Em đăng đàn 'dằn mặt', lên tiếng cảnh báo

Hậu trường 25/12/2022 09:29

Nam Em có vẻ đã gặp nhiều bất tiện khi bị hàng loạt số điện thoại lạ quấy rối. Vì vậy, người đẹp đã có động thái "dằn mặt" những thuê bao này trên trang cá nhân của mình.

Bên cạnh hình tượng chỉn chu, chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện ở chốn đông người hoặc hoạt động nghệ thuật, những câu chuyện đời tư của dàn nghệ sĩ đình đám luôn là chủ đề nóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả. Tuy nhiên điều này vô tình làm cho không ít ngôi sao gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" vì bị một số người quá khích làm phiền đến cuộc sống cá nhân.

'Tức nước vỡ bờ' khi bị quấy rối liên tục, Nam Em đăng đàn 'dằn mặt', lên tiếng cảnh báo - Ảnh 1
Nam Em bị nhiều số điện thoại lạ làm phiền - Ảnh: Internet

Mới đây trên tài khoản cá nhân của mình, Nam Em đã bức xúc lên tiếng chụp lại màn hình lịch sử cuộc gọi đến. Theo đó người đẹp bị một người lạ mặt không có trong danh bạ liên tục nháy máy, làm phiền. "Hôm nay mùng 1. Mình hoan hỉ đừng làm phiền nhau nè. Nam mô a di đà phật", Nam Em chia sẻ.

'Tức nước vỡ bờ' khi bị quấy rối liên tục, Nam Em đăng đàn 'dằn mặt', lên tiếng cảnh báo - Ảnh 2

Trước đó Nam Em từng vướng vào ồn ào "nghỉ chơi" với Bạch Công Khanh. Cụ thể vào hồi đầu tháng 12, một số khán giả đã phát hiện cả hai không còn tương tác mặn nồng như trước khi đứng chung một sân khấu. Ngay sau đó người đẹp đã lên tiếng xác nhận về việc "rạn nứt" tình bạn: "Tôi là người không muốn nhận show chung cũng là người hủy kết bạn và cũng không muốn hát song ca chung. Vì chiều lòng fan tại những show lỡ nhận rồi không hủy được nên mới cố gắng. Giờ tẩy trắng sạch sẽ nói tôi lụy, mất giá các kiểu bla bla…. Lạy".

'Tức nước vỡ bờ' khi bị quấy rối liên tục, Nam Em đăng đàn 'dằn mặt', lên tiếng cảnh báo - Ảnh 3

Còn Bạch Công Khanh không giấu khỏi sự bức xúc vì bị nghi "triệt đường sống" của nữ đồng nghiệp khi trao đổi với truyền thông: "Mọi người cứ quy chụp, rồi tự sáng tác ra đủ thứ chuyện vô lý. Sau đó còn nhắc đến công ty của tôi nữa, việc này gây ảnh hưởng rất nhiều. Đỉnh điểm nhất là mọi người vu khống công ty và tôi triệt đường sống của Nam Em; giật sập Fanpage của FC Nam Em; thâu tóm báo chí để hãm hại cô ấy. Bây giờ tôi hỏi này, có anh chị nào nhận tiền của tôi và công ty chưa? Hoặc nếu có ai chứng minh được công ty chúng tôi giật sập Fanpage của FC Nam Em thì cứ lên tiếng đi. Tôi sẽ đối chất với mọi người giống như cách Nam Em đã chất vấn tôi giữa đêm khuya về vấn đề này".

Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai

Netizen soi được chi tiết Bạch Công Khanh và Nam Em ‘sượng trân’ khi bị gán ghép quá đà, hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả hai

Một đoạn video trong quá khứ trong buổi biểu diễn của Bạch Công Khanh và Nam Em mới đây đã được một cư dân mạng “đào lại”, qua đó làm rõ mối quan hệ thật sự của cặp đôi này.

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Từ khóa:   Nam Em Bạch Công Khanh Bạch Công Khanh và Nam Em

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