Hậu 'cạch mặt' Bạch Công Khanh, Nam Em đón Valentine một mình, tự tặng hoa cho bản thân để bớt cô đơn

Hậu trường 14/02/2023 20:30

Dù chỉ tự mua hoa tặng mình, nhưng Nam Em vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ và hào hứng nhân dịp Valentine năm nay.

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã đăng tải khoảnh khắc đón Valentine năm nay. Dù không ăn vận cầu kỳ, trang điểm như mọi lần nhưng dễ dàng nhận thấy cô nàng vẫn vô cùng hạnh phúc.

Hậu 'cạch mặt' Bạch Công Khanh, Nam Em đón Valentine một mình, tự tặng hoa cho bản thân để bớt cô đơn - Ảnh 1

Theo đó, Nam Em đã quay lại khoảnh khắc cô nhận được một bó hoa hồng đầy rực rỡ. Tuy nhiên người đẹp cho biết thêm: "Tự đặt bông tự sướng", thông qua dòng trạng thái nhiều khán giả dự đoán nữ ca sĩ trẻ đã tự thưởng cho bản thân quà nhân dịp Valentine.

Dù chưa nhận được quà từ ai, nhưng Nam Em vô cùng tận hưởng món quà và vui vẻ nhún nhảy, hát hò khi ôm bó hoa. Đa số người hâm mộ đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Nam Em và hy vọng cô sẽ sớm có "nửa kia" phù hợp trong dịp Valentine năm sau.

Hậu 'cạch mặt' Bạch Công Khanh, Nam Em đón Valentine một mình, tự tặng hoa cho bản thân để bớt cô đơn - Ảnh 2

Được biết, thời điểm 2022, sự kết hợp của Nam Em và Bạch Công Khanh trên các sân khấu âm nhạc đã nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu ồn ào khi Nam Em và Bạch Công Khanh có hành động "rạn nứt tình cảm" trong một đêm nhạc. Kể từ đó cả hai cũng không còn xuất hiện hay hợp tác với nhau nữa.

Hậu 'cạch mặt' Bạch Công Khanh, Nam Em đón Valentine một mình, tự tặng hoa cho bản thân để bớt cô đơn - Ảnh 3

Vào đầu tháng 2 vừa qua, thông qua trang cá nhân của mình, Nam Em mong được mọi người chú ý đến sản phẩm âm nhạc của cô hơn là chuyện tình cảm. Người đẹp viết: "Tính ra tôi ra sản phẩm còn nhiều hơn là hội người yêu cũ nữa, phải chi mọi người quan tâm sản phẩm của em nhiều hơn người yêu cũ của em thì đỡ quá".

Người hâm mộ mong rằng cô sớm tìm được hạnh phúc và yêu bản thân mình nhiều hơn. Phía dưới bài viết, khán giả dành cho Nam Em không ít lời động viên.

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