Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành?

Hậu trường 10/04/2023 14:49

Người đẹp Tiền Giang cho biết, quan hệ hiện tại giữa cô và Bạch Công Khanh không còn căng thẳng, cả hai đã có cuộc nói chuyện với nhau. 

Thời gian qua, Nam Em là một trong những nàng hậu vướng liên tiếp nhiều scandal chuyện tình cảm riêng tư. Đặc biệt gần đây nhất là ồn ào với diễn viên Bạch Công Khanh. Cụ thể, khi phát ngôn muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng, Nam Em đã bị antifan tấn công liên tiếp. Từ đó, người đẹp Tiền Giang cũng bất ngờ tuyên bố sẽ hạn chế đi hát cùng Bạch Công Khanh.

Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành? - Ảnh 1
Trước đó, người đẹp Tiền Giang bất ngờ tuyên bố sẽ hạn chế đi hát cùng Bạch Công Khanh - Ảnh: Internet

Những phát ngôn của Nam Em đã khiến khán giả không ngừng xôn xao. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Nam Em đã có những trải lòng về con đường ca hát và cuộc sống hiện tại của bản thân. Đồng thời, người đẹp cũng không ngại khi nhắc về những chuyện không hay trong quá khứ xoay quanh mối quan hệ hiện tại với Bạch Công Khanh.

Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành? - Ảnh 2
Người đẹp cũng không ngại khi nhắc về những chuyện không hay trong quá khứ xoay quanh mối quan hệ hiện tại với Bạch Công Khanh - Ảnh: Internet

Người đẹp Tiền Giang cho biết, quan hệ hiện tại giữa cô và Bạch Công Khanh không còn căng thẳng, cả hai đã có cuộc nói chuyện với nhau. "Hôm trước tôi chủ động nói chuyện lại với anh Bạch Công Khanh. Tôi có hỏi anh chừng nào hát lại với nhau. Anh nói bây giờ nếu hát lại thì sợ fan của tôi nói anh lợi dụng. Tôi đáp rằng mình hát cho những người mình yêu thương nghe, chứ không hát cho những người không thích mình. Họ đã không thích mình thì có cố gắng họ cũng không bỏ tiền ra mua vé nghe mình hát, mình có làm gì thì họ cũng không thích" - Nam Em cho biết.

Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành? - Ảnh 3
Người đẹp Tiền Giang cho biết, quan hệ hiện tại giữa cô và Bạch Công Khanh không còn căng thẳng, cả hai đã có cuộc nói chuyện với nhau - Ảnh: Internet

Cô cũng giãi bày về lý do chủ động hàn gắn với Bạch Công Khanh: "Các fan của tôi đến bây giờ vẫn nhiệt tình 'đẩy thuyền' tôi và anh Khanh. Họ chỉ mong muốn chúng tôi hát lại với nhau chứ không phải để chúng tôi thành đôi, bởi đó là chuyện không thể. Tôi hiểu tấm chân tình của mọi người nên không muốn phụ lòng họ, tôi chủ động nói chuyện lại với anh Khanh. Hai anh em thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, anh Khanh dễ thương lắm. Hy vọng cuối năm chúng tôi sẽ kết hợp lại, mong khán giả hoan hỉ bỏ qua cho ồn ào của chúng tôi".

Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành? - Ảnh 4
Nam Em tiết lộ lý do hàn gắn với Bạch Công Khanh - Ảnh: Internet

Sau nhiều va vấp, hiện Nam Em đàng dần khắc phục để thay đổi. Thừa nhận tính cách bản thân trẻ con nên mới để mọi chuyện đi quá xa: "Lúc đó tôi nghĩ mình còn khá trẻ con để nhận ra vấn đề không lớn như mình nghĩ. Nhưng khi ấy tôi lại thích phải ngô ra ngô, khoai ra khoai, muốn cho mọi người biết hai anh em không có gì với nhau. Nếu lúc đó tôi đủ trưởng thành sẽ thấy chuyện đó không đáng, hai anh em giận nhau mấy bữa rồi thôi. Tôi thấy mình trẻ con và mình sai ở đâu thì sửa ở đó thôi".

Hậu ồn ào 'rạn nứt', Nam Em chủ động 'hàn gắn' với Bạch Công Khanh, ngỏ ý hợp tác trở lại nhưng khó thành? - Ảnh 5
Sau nhiều va vấp, hiện Nam Em đàng dần khắc phục để thay đổi. Thừa nhận tính cách bản thân trẻ con nên mới để mọi chuyện đi quá xa - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về định hướng ở tương lai, Nam Em mong muốn có thể tiếp tục niềm đam mê ca hát của mình. Cô muốn bản thân trở thành người chín chắn không “tưng tửng” như trước nữa. Ngoài việc đi hát người đẹp sinh năm 1996 muốn có những bài hát do tự tay mình sáng tác để gửi đến những người mến mình.

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