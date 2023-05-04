Tuổi 27 của người đẹp Nam Em: Nhan sắc đỉnh cao, chuẩn bị "chinh chiến" tiếp ở đấu trường sắc đẹp?

Nam Em mới đây đã đăng tải loạt ảnh vô cùng trẻ trung và cuốn hút, người hâm mộ hy vọng Nam Em có thể chinh chiến tiếp tại đấu trường nhan sắc ở tuổi 27.

Nam Em được biết đến là một hoa hậu, ca sĩ, và người mẫu nổi tiếng người Việt Nam. Trước đây, Nam Em là Quân nhân và đã ra quân để hoạt động nghệ thuật. Cô nổi danh khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 (nay cuộc thi đổi tên thành Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long) và đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái Đất 2016 và đã đạt được top 8. Nam em từng là Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 - Ảnh: Internet Top 8 Hoa hậu trái đất 2016 - Ảnh: Internet Sau những cuộc thi kể trên người đẹp Tiền Giang tiếp tục chinh chiến ở nhiều đấu trường nhan sắc khác như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt nam 2015, Miss World Vietnam 2022… "in-top" sâu nhưng lại chưa thể đăng quang hoa hậu. Nhiều người hâm mộ vô cùng tiếc nuối cho Nam Em và cho rằng cô nàng vẫn có thể đi xa hơn trong tương lai.

Thế nhưng, mới đây chính cuộc thi sắc đẹp Nam Em từng tham gia đã "không kèn không trống" nâng hạng cho người đẹp một bước từ hoa khôi thành hoa hậu. Theo đó, trong poster giới thiệu thành viên "cầm trịch" chọn nhan sắc đăng quang, ban tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long đã mời Nam Em trở lại và gọi người đẹp là Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và Top 8 Miss Earth 2016.

Poster hội tụ đủ dàn hoa á hậu danh tiếng - Ảnh: Internet Như vậy, chẳng cần phải thi thố chi nữa, Nam Em đã có danh xưng hoa hậu như cô hằng mong ước bấy lâu. Mặc dù từng được gắn mác "nữ hoàng thị phi" khi thường xuyên xuất hiện là có ồn ào nhưng không thể phủ nhận nhan sắc và tài năng trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật của Nam Em. Gần đây Nam Em tung bộ ảnh khiến nhiều fan sắc phải gật gù và khen ngợi hết lời khi cô nàng càng ngày càng có sắc vóc mặn mà và tươi trẻ, xứng tầm với danh xưng Hoa Hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015. Nam Em xinh đẹp trong bộ ảnh mới - Ảnh: Internet Nam Em với nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 27 - Ảnh: Internet Vẻ đẹp dịu dàng cuốn hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet Những tháng đầu năm 2023, Nam Em đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật từ mảng âm nhạc, thời trang cho đến việc xuất hiện rầm rộ tại nhiều sự kiện đình đám. Đặc biệt, người đẹp còn khuấy động làng giải trí với loạt ảnh mới nhất đẹp không tì vết. Thời gian tới, Nam Em hứa hẹn sẽ có màn trở lại hoành tráng, đền đáp sự quan tâm cũng như tình cảm mà khán giả dành cho mình.

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