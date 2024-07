Miss Universe Vietnam 2024 nhận vương miện có giá trị khó tin và lý do khiến ai cũng bất ngờ

Ngay khi công bố, thông tin đã gây ra nhiều ý kiến đa chiều từ người hâm mộ sắc đẹp. Theo đó, vương miện được xem là báu vật mang giá trị vô giá đối với người chiến thắng ở các cuộc thi sắc đẹp. Thế nên, đây luôn là biểu tượng mà người hâm mộ rất quan tâm, luôn muốn theo dõi để xem mỹ nhân nào có thể đạt được. Vì vậy, khi công bố vương miện 24 triệu đồng, nhiều người hâm mộ choáng vàng và đặt ra câu hỏi lớn cho BTC cuộc thi Vương miện Miss Universe Việt Nam 2024?

Để có được chiếc vương miện đặc biệt này, nhà sản xuất cũng phát động cuộc thi thiết kế vương miện dành riêng cho Miss Universe Vietnam 2024. Đây là cơ hội để các nhà thiết kế trẻ thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình, đồng thời cũng là cách để cuộc thi tìm kiếm những tài năng mới trong lĩnh vực thiết kế trang sức.

Top 3 Miss Universe Vietnam 2023.

Điểm thay đổi tiếp theo của cuộc thi năm nay là sẽ chọn Top 5 thay vì Top 3 như mọi năm. Việc cuộc thi có một Hoa hậu và 4 Á hậu sẽ là cơ hội mở ra cho các cô gái có đam mê hoạt động nghệ thuật và có nhiều dự án nhân ái giúp đỡ cộng đồng.

Miss Universe Vietnam 2024 được xây dựng với format gồm 7 sân khấu khác nhau, mỗi sân khấu là một thử thách mà các thí sinh phải trải qua. Các thử thách bao gồm trình diễn áo tắm trên sân khấu lấy cảm hứng từ dải ngân hà, trình diễn trang phục dân tộc dựa trên các truyền thuyết và điển cố của 54 dân tộc anh em. Qua các vòng thi, ban giám khảo sẽ chọn ra top 40.

Tân Hoa hậu sẽ nhận được tiền mặt trị giá 2 tỷ đồng cùng sự đầu tư toàn bộ lên đến khoảng 25 tỷ đồng.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2024 dự kiến tổ chức vào tháng 9/2024. Sau đó, người chiến thắng sẽ có vài tháng chuẩn bị để lên đường sang Mexico tham dự Miss Universe 2024 vào tháng 11.

Dưới đây là những chiếc vương miện trước đây của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã mang lại.

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Hoa hậu Thùy Lâm

Chiếc vương miện của Hoa hậu Thùy Lâm có chi phí ban đầu dành cho vương miện là 5.000 USD, sau khi chế tác xong đã lên đến 12.000 USD vì ban tổ chức đã đồng ý gắn thêm các hạt pha lê Swarovski của Áo lên chiếc vương miện. Chiếc vương miện làm bằng bạch kim 18k, với 555 viên kim cương trắng tổng cộng 30 carat, 375 viên kim cương màu (14 carat), 10 viên pha lê (20 carat) và 19 viên đá quý morganite (60 carat).

Hoa hậu Thùy Lâm

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Hoa hậu Phạm Hương

Chiếc vương miện của Hoa hậu Phạm Hương trị giá 2,2 tỷ đồng được thiết kế vô cùng độc đáo, lấy cảm hứng từ đất nước, con người Việt Nam qua hơn nghìn năm lịch sử. Trên vương miện của Phạm Hương có 5 viên ngọc trai vàng to tượng trưng cho 5 thành phố lớn, 58 viên đá quý sắc hồng là 58 tỉnh thành. Chân vương miện viền 54 viên ngọc trai mang ý nghĩa về sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Đặc biệt, 2015 viên đá quý được đính khắp vương miện đại diện cho năm 2015. Ngoài ra, 18 viên ngọc viên ngọc trai ánh xà cừ chính là hình ảnh tưởng nhớ về 18 vị vua Hùng.

Hoa hậu Phạm Hương

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Hoa hậu H'Hen Niê

Chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mang tên Empower do hoa hậu H'Hen Niê chiến thắng và đang sở hữu, có trị giá đến 2,7 tỷ đồng. Vương miện được tạo nên bởi 10 viên ngọc trai đại trân châu (South Sea) cùng với 49 viên ngọc trai quý Akoya và 1165 viên đá sapphire. Tất cả các nguyên liệu đắt giá đều được lựa chọn dựa trên tông màu trắng chủ đạo.

Hoa hậu H'Hen Niê

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Hoa hậu Khánh Vân

Vương miện của Khánh Vân mang tên “Brave Heart – Trái tim dũng cảm” với ý nghĩa truyền cảm hứng về sự dũng cảm, dám thay đổi và không ngại những thách thức khó khăn. Vương miện được làm bằng vàng, điểm thêm sắc tím sang trọng với 78 viên ngọc trai biểu tượng cho sự thanh khiết, cao quý và 1.371 viên đá quý trắng cùng 845 viên đá quý tím. Chiếc vương miện này được các người thợ thực hiện liên tục trong vòng 6 tháng. Dù BTC không tiết lộ giá trị thật còn đắt giá hơn cả H'Hen Niê.

Hoa hậu Khánh Vân.

Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 - Hoa hậu Ngọc Châu

Chiếc vương miện của Ngọc Châu mang tên Vinawoman - Infinity được sở hữu bởi Hoa hậu Ngọc Châu, có ý nghĩa tôn vinh sức mạnh trí tuệ, nhân phẩm và sự bản lĩnh và được đính hơn 2.000 viên kim cương và đá quý. Ngoài ra, thiết kế còn có 3 viên sapphire ở vị trí trung tâm, 279 viên sapphire và 2.137 viên kim cương bao phủ hoàn toàn khung vương miện, giá trị thật là 24 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những chiếc vương miện đắt giá bậc nhất làng sắc đẹp, kiểu dáng mạnh mẽ và ấn tượng.

Hoa hậu Ngọc Châu

Vương miện Miss Universe Việt Nam 2023 - Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Vương miện của Bùi Quỳnh Hoa được mang tên “Life In The Sunrise” là tác phẩm của tác giả Dương Hoài Anh – đã chiến thắng trong cuộc thi thiết kế Vương miện do Miss Universe Vietnam 2023. Vương miện có trọng lượng chất liệu: 515,625gr (tương đương 137 chỉ 50). Tổng số đá quý Topaz và Sapphire thiên nhiên: 3.697 viên - 479.94carat (trong đó có 110 viên đá chủ Topaz - trọng lượng 227.3 carat được kiểm định bởi SJC. Tổng giá trị vương miện: 2.1 tỷ.