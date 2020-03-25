Kho mãi cũng chán, tôm mang nấu thế này đảm bảo ngon đến ngỡ ngàng

Nấu gì hôm nay 25/03/2020 14:26

Chẳng cần kỳ công chuẩn bị, cũng không công phu trong chế biến, với cách làm mì cuộn tôm rán này cả nhà sẽ có món ngon tuyệt hảo, ăn mãi không chán.

Dắt túi ngay cách làm mì cuộn tôm rán vô cùng đơn giản này bạn sẽ có bữa tối ngon miệng, đưa cơm cho chồng con ngay.

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Cách làm mì cuộn tôm rán khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với tôm, từ tôm hấp, tôm rim hay kho cùng thịt… Thế nhưng, với cách nấu mì cuộn tôm rán này bạn sẽ có món ăn độc lạ, thơm ngon đến khó cưỡng.

- 500gr tôm tươi.

- 300gr mì trứng luộc.

- Vài lát gừng, tiêu xay, tương ớt.

Cách làm mì cuộn tôm rán đơn giản tại nhà

- Tôm mua về rửa sạch, sau đấy cắt bỏ phần râu rồi để ráo.

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Dùng sợi mì cuốn tôm từ đầu đến đuôi - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi nước lên bếp, đừng quên cho thêm vài lát gừng, chút tiêu và muối vào cùng rồi đun sôi. Khi nước sôi, cho tôm vào chần sơ qua rồi vớt ra, để ráo. Việc cho gừng và tiêu vào nồi nước luộc sẽ giúp khử mùi tanh của tôm hiệu quả, muối sẽ giúp món tôm đậm đà hơn.

 - Lấy sợi mì trứng đã luộc quấn quanh con tôm sao cho đều, đẹp và sợi mì quấn kín từ phần khớp đầu đến sát đuôi tôm. Cứ làm lần lượt đến khi hết số tôm đã chuẩn bị.

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Rán đến khi sợi mì vàng đẹp, tôm giòn là được - Ảnh minh họa: Internet

- Cho chảo dầu lên bếp, đun nóng già thì cho tôm cuộn mì vào rán đến khi vỏ tôm giòn, sợi mì có màu vàng đẹp mắt thì vớt tôm ra giấy thấm dầu.

Thành phẩm

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Món ngon với tôm đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần rắc chút muối, tiêu lên trên mì cuộn tôm rán thì bạn đã có món ngon với tôm vô cùng hấp dẫn. Món ăn này chấm kèm tương ớt hoặc muối tiêu chanh đều ngon.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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