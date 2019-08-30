Mách chị em phụ nữ cách làm gỏi ngó sen ngon thần sầu!

Trước khi thưởng thức món ăn đặc biệt này mà không dành chút thời gian để tìm hiểu về công dụng tuyệt vời từ loại thực phẩm mang tên ngó sen này thì thật là đáng tiếc phải không nè? Ngó sen có màu trắng sữa, giòn, sờ vào có cảm giác mát lạnh và được chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn người Việt, đặc biệt các món gỏi được làm từ nguyên liệu này được chế biến khá công phu và tất nhiên là ngon ngất ngây, nhất là trong mùa mưa như thế này.

Trong thế giới gỏi nào là gỏi tôm khô chua cay sần sật, gỏi bò nướng mè thơm lừng, gỏi càng cua trộn trứng lạ miệng ….thì dân sành ăn còn điên đảo với các món gỏi làm từ ngó sen. Chính vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến các tín đồ ẩm thực các cách làm gỏi ngó sen ngon nức tiếng có thể chế biến tại nhà chiêu đãi khách.

Theo Đông y, ngó sen có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, thải độc, lọc máu, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ giảm cân, trị hôi miệng, nghẹt mũi, xuất huyết sau sinh… Ngó sen rất bổ ích cho máu, hệ tiêu hóa hiệu quả kể cả người già và trẻ em. Chúng tôi bật mí cho bạn một hiệu quả tuyệt vời đến từ ngó sen là giúp cho làn da phụ nữ trở nên mịn màng, tươi sáng nhờ vào hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào có trong thành phần của chúng.

- Ngó sen: 300 gram

- Cà rốt: 50 gram

- Tôm sú: 200 gram

- Thịt ba rọi: 200 gram

- Rau răm: 50 gram

- Hành tím: 5 củ

- Ớt: 4 trái

- Chanh: 2 trái

- Đậu phộng: 50 gram

- Dấm: 100 ml

- Đường: 200 gram

- Nước mắm: 1 muỗng canh

Cách làm gỏi ngó sen tôm thịt

Cách làm:

- Rau răm, hành phi, ớt cắt sợi, đậu phộng rang, chanh. Chẻ đôi ngó sen, cắt khúc ngâm trong hỗn hợp dấm đường sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng là vớt ra để ráo.

- Rửa sạch thịt heo, cho một vài lát gừng xắt mỏng, một ít muối vào luộc thịt. Khi thịt chín, cho thịt vào tô nước đá lạnh để thịt giòn.

- Khi thịt nguội, cắt thịt thành sợi vừa ăn.Tôm đem rửa sạch, hấp cùng gừng trong vòng 5 phút, chín tắt bếp và cho vào tô đá lạnh. Tiếp đó vớt ra bóc vỏ, chẻ đôi thân tôm.

- Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch, xắt sợi, rau răm xắt sợi, đậu phộng rang bóc vỏ, đập dập.

- Phi hành tím, tách ớt bỏ hạt, xắt sợi mỏng. Chanh bỏ hạt lấy nước cốt.

- Lần lượt cho ngó sen, cà rốt, rau răm, hành phi, ớt sợi vào tô. Cho tiếp 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, nước cốt chanh vào, trộn đều là hoàn thành hỗn hợp gỏi.

- Cho ra đĩa và trang trí tôm thịt, đậu phộng rau răm cho đẹp mắt. Thường ăn kèm nước mắm chua ngọt và bánh phồng tôm là xong cách làm gỏi ngó sen tôm thịt ngon khó cưỡng.

Cách làm gỏi ngó sen tai heo

Nguyên liệu:

- Ngó sen: 300g

- Tai heo (lợn): 1-2 cái

- Cà rốt: 1 củ cà rốt nhỏ

- Nước mắm, ớt quả, đường, chanh hoặc giấm, muối

- Rau quế, rau thơm

- Lạc rang vàng, giã thô

- Tôm tươi (khoảng 200g đến 300g)

Cách làm gỏi ngó sen tai heo

Cách làm:



- Ngó sen rửa sạch, cắt khúc vừa ăn khoảng 3cm, sau đó chẻ ra làm 2 hoặc 4. Cho muối, đường giấm vào trộn đều để khoảng 30 phút rồi vắt ráo nước.

- Cà rốt thái sợi, cho nửa thìa muối nhỏ vào trộn để 15 phút, vắt ráo nước.

- Rau quế, rau thơm rửa sạch, xắt nhuyễn.

- Rửa sạch tai lợn bằng nước muối, luộc chín, vớt ra để nguội thái vừa ăn. Tôm luộc bóc vỏ, bỏ đầu sau đó chẻ làm 2.

- Làm nước chấm: băm nhuyễn tỏi ớt, pha 2 thìa nước mắm, 2 thìa đường, tỏi, ớt băm và chanh vừa khẩu vị.

- Cho cà rốt, ngó sen, tai heo, tôm lần lượt vào tô, rót nước mắm đã pha nhè nhẹ vào, trộn điều cho thấm. Tiếp tục cho rau thơm vào trộn đều. Món này dùng kèm bánh tráng hoặc bánh phồng tôm. Cách làm gỏi ngó sen tai heo sần sật rất ngon, trang trí thêm vài cọng ngò, ớt tỉa sẽ rất bắt mắt.

Cách làm gỏi ngó sen thịt gà

Nguyên liệu:

- 400g ngó sen

- 800g thịt gà

- 2 quả dưa leo

- 1 củ hành tây

- 1 củ cà rốt

Cách làm gỏi ngó sen thịt gà

- 60g lạc rang chín

- 1 quả chanh tươi

- 1 quả ớt sừng

- 3- 4 nhánh tỏi

- 1 mớ rau răm nhỏ

- Đường kính trắng, bột ngọt, nước mắm.

- Muối, hạt tiêu.

Cách làm:

- Thịt gà làm sạch, luộc chín để nguội, sau đó xé nhỏ. Sau đó ướp cùng bột canh, mì chín, hạt tiêu.

- Dưa leo rửa sạch và thái mỏng, cà rốt bào sợi nhỏ, ngó sen cắt khúc sau đó ngâm với hỗn hộp nước cốt chanh, đường, nước khoảng 15 phút, vớt ra để ráo.

- Củ hành tây bóc bỏ vỏ ngoài và thái thành những lát mỏng rồi đổ vào ngâm cùng với bát ngó sen. Rau răm xắt nhỏ, lạc rang chín giã nhuyễn.

- Pha nước chấm: bao gồm nước cốt chanh, đường, nước mắm, nước lọc khuấy đều sao cho chua chua ngọt ngọt vừa ăn.

- Cho thịt gà, ngó sen, cà rốt, dưa leo, hành tây vào trộn đều cùng nước mắm pha. Cách làm gỏi ngó sen thịt gà là đơn giản nhất trong các cách biến tấu gỏi.

Cách làm gỏi ngó sen củ hũ dừa

Nguyên liệu:

- Củ hũ dừa: 200gr

- Thịt ba chỉ: 100gr

- Tôm: 100gr

- Dưa chuột: 1 quả

- Hành tây: ½ củ

- Rau răm, rau mùi

- Lạc rang: 100gr

- Tỏi, hành khô, chanh

- Gia vị: nước mắm, muối, đường, dấm, ớt, dầu ăn

Cách làm gỏi ngó sen củ hũ dừa

Cách làm:

- Lấy phần non của củ hũ dừa thái lát mỏng ngâm trong nước, thêm một ít muối. Rửa sạch để ráo.

- Thị theo luộc chín với một ít muối. Vớt ra để nguội, thái lát mỏng.

- Tôm rửa sạch, cắt râu. Sau khi luộc chín thì bóc vỏ, bỏ phần đen ở lưng tôm, chừa lại đuôi cho đẹp mắt.

- Dưa chuột cắt 2 đầu, bổ dọc hoặc cắt lát chéo tùy sở thích.

- Hành tây bóc vỏ, rửa sạch và thái lát mỏng, tiếp đó mang ngâm cùng nước dấm loãng vài phút.

- Gọt vỏ cà rốt, thái sợi vừa ăn. Rau răm rửa sạch xắt nhỏ.

- Lạc rang chín vàng rồi chà cho hết vỏ, sau đó giã giập.

- Làm nước chấm: băm tỏi, ớt, lấy nước cốt chanh và một ít nước vào pha cho đến khi cảm thấy vừa miệng theo tỉ lệ 1,5 thìa canh, 2 thìa đường.

- Cho tất cả tôm thịt, cà rốt….vào trộn đều, từ từ cho nước chấm vào trộn đều khoảng 5 phút cho ngấm. Có thể nêm nếm lại cho vừa ăn. Trình bày ra đĩa, trang trí rau thơm, hành phi và lạc rang vào là thực hiện xong cách làm gỏi ngó sen củ hũ dừa ngon nứt vách.

Pha nước mắm quyết định món gỏi ngó sen ngon hay không

Muốn ăn phải lăn vào bếp, nếu các chị em nội trợ đã nắm trong túi các cách làm gỏi ngó sen có một không hai này thì cứ tự tin thể hiện tài năng nội trợ, chắc chắn gia đình và bạn bè sẽ ăn không ngừng đũa! Món ăn này cũng là một mồi nhậu lý tưởng cho các anh chồng đấy! Một lần thử sẽ thích mê cho mà xem!