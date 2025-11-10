5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 10/11/2025 05:30

Tỏi ngâm mật ong là phương thuốc dân gian rất tốt cho sức khoẻ của con người. Hãy cùng tìm hiểu công dụng của tỏi ngâm mật ong qua bài viết dưới đây nhé.

Tỏi và mật ong là hai thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Khi kết hợp lại, chúng ta sẽ có một bài thuốc tự nhiên đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều công dụng thần kỳ đối với sức khỏe.

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại sao tỏi ngâm mật ong lại tốt cho sức khỏe?

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tỏi và mật ong tạo nên một hỗn hợp đặc biệt có nhiều công dụng cho sức khỏe. Những công dụng này đến từ các thành phần “vàng” có trong cả tỏi và mật ong như: 

Hợp chất Allicin: Đây là hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi, có tác dụng kháng khuẩn, chống nấm, chống virus mạnh mẽ. Allicin giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, giảm viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch.

Các chất chống oxy hóa (trong tỏi và mật ong): Cả tỏi và mật ong đều chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, flavonoid,... giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và các bệnh mãn tính.

Các khoáng chất (trong mật ong): Mật ong cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, sắt, canxi, magie,... giúp tăng cường sức khỏe xương khớp, hỗ trợ chức năng tim mạch.

Enzyme (trong mật ong): Các enzyme trong mật ong giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thu chất dinh dưỡng.

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin (trong mật ong): Mật ong cung cấp các loại vitamin như vitamin B, vitamin C,... giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ da.

Công dụng cuả tỏi ngâm mật ong

Hỗ trợ chăm sóc, trị rụng tóc

Trong một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc dùng gel tỏi đã làm tăng đáng kể hiệu quả trong việc điều trị rụng tóc. Hơn nữa, một nghiên cứu đã cho thấy dùng mật ong giữ ẩm cho tóc, giúp giảm tình trạng gàu ngứa, chữa lành tổn thương da đầu và hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc. Do đó, khi sử dụng tỏi ngâm mật ong tạo nên một liệu pháp hữu hiệu để thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Tiện lợi hơn, bạn có thể lựa dùng một số viên uống dưỡng tóc nhằm giúp giảm tình trạng gãy rụng và kích thích mọc tóc nhanh.

Tăng cường trí nhớ tốt

Ngoài tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại bệnh tật, chất chống oxy hóa còn có vai trò tốt trong việc bảo vệ não khỏi các tình trạng như mất trí và Alzheimer. Dịch chiết tỏi lâu năm có chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa là axit kyolic. Chất này bảo vệ não khỏi các tổn thương do bệnh tật và lão hóa, nhđó cải thiện trí nhớ và sự tập trung cho bạn.

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày

Trong mật ong có chứa hydrogen peroxide tự nhiên, chất chống oxy hóa, vitamin và nhiều hoạt chất có khả năng giúp làm lành tổn thương niêm mạc dạ dày, cải thiện khả năng tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Nhờ dùng tỏi ngâm mật ong mà dịch tiết axit và quá trình co bóp dạ dày bị ức chế, các dấu hiệu như ợ chua, ợ hơi do trào ngược dạ dày sđược giảm thiểu. 

Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Cao huyết áp là vấn đề sức khỏe ngày càng trở nên phổ biến, phần nhiều là do thói quen sinh hoạt bất hợp lý của nhiều người ngày nay. Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến nhiều biến chứng khôn lường, trong đó có cả tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim thậm chí làm ảnh hưởng đến tính mạng. Theo đó, các chuyên gia thường khuyến cáo bệnh nhân ngoài tuân thủ phác đđiều trị thì nên sử dụng hỗn hợp mật ong ngâm tỏi để giúp điều hòa huyết áp, cải thiện tuần hoàn. Công dụng hỗ trợ điều trị huyết áp cao của tỏi ngâm mật ong là nhờ vào enzyme alliinase có trong tỏi.

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa

Tỏi ngâm mật ong có tác dụng gì đối với sức khỏe? Tỏi ngâm mật ong là hỗn hợp giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại gốc tự do, làm giảm các tác động của oxy hóa và giúp ngăn chặn tổn thương của tế bào. Khi sử dụng tỏi ngâm mật ong đều đặn sẽ có được làn da tươi trẻ và còn giúp cân bằng nội tiết để làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Tổng hợp những cách trị viêm xoang bằng tỏi đơn giản tại nhà

Tổng hợp những cách trị viêm xoang bằng tỏi đơn giản tại nhà

Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến. Có nhiều cách trị viêm xoang nhưng người ta thường dùng cách trị viêm xoang bằng tỏi vì tính hiệu quả và an toàn của nó.

Xem thêm
Từ khóa:   tỏi ngâm mật ong sống khỏe công dụng của tỏi ngâm mật ong

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 11/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 11/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Đời sống 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 1 giờ 13 phút trước
Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
25 tuổi nợ hơn 500 triệu đồng vì... cố gây ấn tượng với bạn gái

25 tuổi nợ hơn 500 triệu đồng vì... cố gây ấn tượng với bạn gái

Thế giới 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Sau hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/11/2025), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/11/2025), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đúng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, 3 con giáp may mắn vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, dễ Phát Tài Phát Lộc, sống trong giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, 3 con giáp may mắn vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, dễ Phát Tài Phát Lộc, sống trong giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Không ngờ, rau mùi có 5 công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?

Bột sắn dây giúp giải nhiệt, thanh lọc, tốt cho tiêu hóa nhưng ai không nên lạm dụng?