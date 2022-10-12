Cách trị mụn cóc bằng tỏi hiệu quả ngay tại nhà!

Mụn cóc là tình trạng rất phổ biến và thường không gây nguy hiểm đến sức khỏe . Tuy nhiên, mụn cóc đôi khi lại khiến cho người mắc phải cảm thấy không tự tin và khó chịu. Có rất nhiều cách trị mụn cóc, đặc biệt là cách trị mụn cóc bằng tỏi được rất nhiều người áp dụng vì dễ dàng thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu tất tần tật về loại bệnh thường gặp này, cũng như cách chữa trị hiệu quả và đơn giản với tỏi tại nhà nhé!

Đồng thời, tỏi sau khi ép, cắt nhỏ hoặc nghiền nát sẽ tạo thành một loại axit amin gọi là alliin và enzyme gọi là alliinase. Sự tương tác giữa alliin và alliinase sẽ tạo ra allicin. Hợp chất allicin có khả năng kháng khuẩn và tiêu diệt nhiều mầm bệnh trong cơ thể rất tốt. Ngoài ra, tỏi còn có tác dụng điều trị huyết áp cao, cân bằng nồng độ cholesterol và hỗ trợ cải thiện các triệu chứng xơ vữa động mạch hiệu quả.

Tỏi là một trong những loại gia vị khá quen thuộc trong thực đơn hàng ngày. Theo các nghiên cứu cho thấy, tỏi chứa các hoạt chất chống viêm kháng khuẩn và có tính sát trùng rất cao nên có thể xử lý các nốt mụn cóc nhanh chóng.

Tỏi chứa các hoạt chất chống viêm và kháng khuẩn rất tốt!

Các cách trị mụn cóc bằng tỏi siêu hiệu quả và đơn giản

Mụn cóc là tình trạng phổ biến, tuy nhiên nếu không điều trị đúng cách sẽ gây ra nhiều phiền toái. Chữa mụn cóc bằng tỏi là phương pháp được nhiều người lựa chọn, thông thường trị mụn cóc bằng tỏi liên tục trong 3 đến 4 tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn.

1. Cách trị mụn cóc bằng tỏi và mật ong

Mật ong có chứa các chất chống oxy hóa, enzyme và các khoáng chất có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm rất hiệu quả. Khi kết hợp tỏi với mật ong sẽ tạo thành một hợp chất tiêu diệt vi khuẩn, sát trùng tận gốc và hỗ trợ làm xẹp mụn, nhanh bong chân mụn cóc rất hiệu quả.

Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong sẽ giúp trị mụn cóc hiệu quả!

Cách thực hiện như sau:

- Đầu tiên, bóc vỏ một vài tép tỏi sau đó giã nhuyễn hoặc nghiền nát.

- Kế đó, cho một muỗng mật ong nguyên chất vào tỏi giã nhuyễn và tiến hành trộn đều hỗn hợp.

- Tiếp đó, tiến hành vệ sinh mụn cóc bằng nước sạch rồi để da khô tự nhiên.

- Sau đó thoa đều hỗn hợp tỏi và mật ong lên mụn cóc và khu vực xung quanh mụn cóc, rồi băng lại bằng gạc y tế hoặc vải sạch.

- Để yên khoảng 2 - 4 giờ rồi vệ sinh lại với muối sinh lý hoặc nước muối pha loãng.

- Thực hiện 2 lần mỗi ngày và liên tục trong 3 – 4 tuần sẽ loại bỏ được mụn cóc

2. Cách trị mụn cóc bằng cách đắp tỏi

Đắp tỏi trị mụn cóc là phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, những người có vết thương hở hoặc vết cắt bên cạnh mụn cóc thì không nên trị mụn cóc bằng tỏi. Vì cách này có thể làm nhiễm trùng và lây lan virus sang các vùng da lân cận.

Trị mụn cóc bằng cách đắp tỏi đơn giản tại nhà!

Cách thực hiện:

- Trước tiên, vệ sinh mụn cóc bằng nước sạch rồi để da khô tự nhiên.

- Tiếp đến, lấy một vài tép tỏi cắt mỏng rồi chà xát lên mụn cóc trong khoảng 2 đến 3 phút.

- Bạn có thể phủ lên trên một ít bột đinh hương để giảm các giác nóng do tỏi mang lại. Sau đó dùng băng gạc hoặc vải sạch để băng mụn cóc lại.

- Sau đó để yên khoảng 5 – 6 giờ hoặc bạn có thể đắp tỏi trước khi ngủ và để qua đêm.

- Thực hiện cách này trong 3 đến 4 tuần cho đến khi mụn cóc biến mất hoàn toàn.

Ưu và nhược điểm khi trị mụn cóc bằng tỏi

Ưu điểm:

- Là phương pháp chữa khỏi mụn cóc an toàn và hiệu quả, không mang lại các tác dụng phụ.

- Tiết kiệm chi phí vì tỏi là nguyên liệu thường có sẵn trong gia đình.

- Hiệu quả mang lại cao hơn so với các cách khác, khoảng 3 – 4 tuần mụn cóc sẽ hết hoàn toàn.

- Chi phí thấp hơn so các phương pháp điều trị khác.

Nhược điểm:

- Một số người dị ứng với tỏi sẽ dễ bị kích ứng da và đỏ rát.

- Tỏi có mùi cay nồng, nhiều người sẽ bị buồn nôn khi tiếp xúc với tỏi.

- Nếu thực hiện không đúng cách, virus có thể dễ dàng lây lan sang các vùng da khác.

Sử dụng tỏi 3 - 4 tuần sẽ loại bỏ mụn cóc hoàn toàn!

Lưu ý khi trị mụn cóc bằng tỏi

Trước khi áp dụng cách chữa mụn cóc bằng tỏi bạn cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để xác định loại mụn cóc, tình trạng và các biến chứng có thể xảy ra. Mụn cóc có thể trở nên nguy hiểm đối với một số người mắc bệnh tiểu đường.

- Thoa tỏi lên một diện tích da nhỏ và kiểm tra các phản ứng da. Nếu bị dị ứng với tỏi thì không nên thực hiện cách chữa mụn cóc bằng tỏi.

- Không áp dụng cách chữa mụn cóc bằng tỏi nếu mọc mụn cóc nổi trên mặt hoặc bộ phận sinh dục.

Bạn nên thoa tỏi lên vùng da nhỏ để kiểm tra xem bạn có bị dị ứng hay không!

Trên đây là công dụng của tỏi, cũng như các phương pháp trị mụn cóc bằng tỏi vừa hiệu quả lại đơn giản tại nhà. Hy vọng qua bài viết mới được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách trị mụn cóc bằng tỏi đơn giản ngay tại nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo không gây ra nguy hiểm, bạn nên đến gặp bác sĩ để biết được tình trạng mụn và có phương pháp điều trị phù hợp nhất nhé! Chúc các độc giả mau xóa bay được những chiếc mụn cóc đáng ghét nhé!